أستاذ مناهج: نثمن دور وزارة التعليم في طمأنة أولياء الأمور بالقرارات الجديدة

قال الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إننا نثمن جهود وزارة التربية والتعليم في أنها تطمئن أولياء الأمور إلى أي قرار يتم وضعه، إلى جانب شرح وتفسير أي قرار لهم، ومن ضمنها اختبار 4 ابتدائي لنهاية الترم الأول في موعده وفق الخريطة.

وأضاف حسن شحاته، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح" المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن هذا العام يشهد حلقة جديدة من حلقات تطوير التعليم وهو التعليم وجها لوجه، لأول مرة بعد كورونا، موضحا أنه لايزال حتى الآن يتم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لحماية من هم في التعليم ما قبل الجامعي.

وتابع أنه تم تقديم مواد تعليمية جديدة إلى الصف الرابع الابتدائي، تنمي قدراتهم على التفكير والإبداع والتعليل، كما أنها تجعله قادر على الانتقال للصفوف العليا بكفاءة واقتدار، حيث إن هناك موادا تعليمية ومناهج جديدة وتدريب معلمين على تلك المناهج.

وأشار إلى أن هذا العام الطالب لابد من حضوره لأنه يأخذ درجات عنه والمشاركة فى الأنشطة والواجبات فى المنزل، إضافة إلى الامتحان الورقة، معقبا: “تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب أن وزيرة التربية والتعليم أصدرت قرار بدمج مقررات أكتوبر ونوفمبر فى شئ واحد، بحيث لا يكون الامتحان هو الأساس، بل العملية التعليمية، إلى جانب امتحان نصف العام كما هو”.