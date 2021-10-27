عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ مناهج: نثمن دور وزارة التعليم في طمأنة أولياء الأمور بالقرارات الجديدة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إننا نثمن جهود وزارة التربية والتعليم في أنها تطمئن أولياء الأمور إلى أي قرار يتم وضعه، إلى جانب شرح وتفسير أي قرار لهم، ومن ضمنها اختبار 4 ابتدائي لنهاية الترم الأول في موعده وفق الخريطة.

 

وأضاف حسن شحاته، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح" المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن هذا العام يشهد حلقة جديدة من حلقات تطوير التعليم وهو التعليم وجها لوجه، لأول مرة بعد كورونا، موضحا أنه لايزال حتى الآن يتم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لحماية من هم في التعليم ما قبل الجامعي.

 

وتابع أنه تم تقديم مواد تعليمية جديدة إلى الصف الرابع الابتدائي، تنمي قدراتهم على التفكير والإبداع والتعليل، كما أنها تجعله قادر على الانتقال للصفوف العليا بكفاءة واقتدار، حيث إن هناك موادا تعليمية ومناهج جديدة وتدريب معلمين على تلك المناهج.

 

وأشار إلى أن هذا العام الطالب لابد من حضوره لأنه يأخذ درجات عنه والمشاركة فى الأنشطة والواجبات فى المنزل، إضافة إلى الامتحان الورقة، معقبا: “تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب أن وزيرة التربية والتعليم أصدرت قرار بدمج مقررات أكتوبر ونوفمبر فى شئ واحد، بحيث لا يكون الامتحان هو الأساس، بل العملية التعليمية، إلى جانب امتحان نصف العام كما هو”.

اختبار 4 إبتدائي وزارة التربية والتعليم حلقات تطوير التعليم الإجراءات الصحية اللازمة التفكير والإبداع

ترشيحاتنا

التعليم: ملتزمون بتنفيذ قرار حظر دخول العاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا

هاكرز ينشرون تفاصيل سرية عن مئات الجنود الإسرائيليين

فيتامين يقلل الحاجة إلى التبول ويقوى قاع الحوض.. تعرف عليه

حكم إخفاء الزوجة أموالها عن زوجها.. الإفتاء ترد

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الروماني كلاوس يوهانيس

لاند روفر في شراكة مع تسلا لمواجهة غرامات الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق فى هذا الموعد

مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج ووالدها خلال مواجهة قوات الأمن العام

27 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 27-10-2021

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

فخر أني عشت في زمنه.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لولي العهد السعودي

هل تلد نساء الجنة وما مدة حملهن؟ الإجابة من كتاب الشيخ الشعراوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المايسترو أونكل عزيز.. لماذا اختلف فتوح نشاطي مع خليل مطران وطه حسين؟

حكاية السهرة.. ماذا فعل جاكي شان ليحصل على "الأوسكار" بعد 56 عاماً من الأكشن؟

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

فيديو

لمس مناطق حساسة.. تفاصيل واقعة التحرش في أتوبيس المعادي

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

فيديو جراف.. إلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.. السودان يتجه نحو تصحيح المسار

فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ