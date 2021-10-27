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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان القاهرة السينمائي 2021.. الموعد والمكان ولجنة التحكيم

رئيس لجنة تحكيم مهرجان
رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي 2021

تستعد إدارة مهرجان القاهرة السينمائي للإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة ببرنامج الدورة الـ43 والمنتظر أن تقام خلال شهر نوفمبر المقبل، وسط إجراءات وتدابير صحية صارمة.

موعد مهرجان القاهرة السينمائي 2021
قرر المهرجان تقديم موعد انطلاق دورته المقبلة الـ 43، ليصبح في الفترة من  26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2021، وذلك مراعاة لمتغيرات خريطة المهرجانات العربية.

جاء ذلك بعد دراسة جيدة لخريطة المهرجانات المنتظر إقامتها خلال الفترة المقبلة، ليسمح الموعد الجديد للصحفيين وللسينمائيين العرب والأجانب بالتواجد في المهرجانات المختلفة لمشاهدة جميع الإنتاجات المتاحة وحضور وتغطية الفعاليات.

وسوف تُقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.


تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي
استقرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على التشكيل الجديد للفريق الفني للمهرجان في دورته الـ 43، حيث تولى  الناقد أندرو محسن منصب مدير المكتب الفني.

عمل محسن في عدة مناصب في مهرجان القاهرة منذ عام 2016، منها مدير مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة لمدة 3 دورات، بينما شغل منصب المدير الفني لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة عام 2018 والمدير الفني لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عامي 2020، 2021.

يضم فريق المكتب الفني كلًا من: الناقد رامي عبد الرازق، مدير مسابقة آفاق السينما العربية، والناقد أسامة عبد الفتاح، مدير مسابقة أسبوع النقاد الدولي، والمخرج مروان عمارة، مدير مسابقة الأفلام القصيرة، والناقدة رشا حسني، مبرمجة أفلام آسيا والباسيفيك، والمخرجة ماجي مرجان، ومبرمجة أفلام شرق أوروبا، والمخرج يوسف هشام، مبرمج أفلام الأمريكيتين.


من هو رئيس لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة السينمائي 2021
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 43، المقرر إقامتها في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، يعد أحد أبرز المخرجين العالميين، الذين حازت أعمالهم على جوائز هامة من كبرى المهرجانات الدولية.


من سيتم تكريمهم في مهرجان القاهرة السينمائي 2021
قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح النجم كريم عبد العزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة الـ 43، التي تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

من جانبه، وجه كريم عبد العزيز، الشكر لإدارة المهرجان على هذا التكريم الذي يحمل اسم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، واصفا التكريم بأنه بمثابة نقطة فارقة في مسيرته الفنية التي انطلقت من فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، وصولا إلى مسلسل "الاختيار 2" الذي عرض في رمضان الماضي وفيلم "كيرة والجن" الذي يواصل تصويره حاليا.

أضاف "عبد العزيز" أن التكريم ذكره ببداياته التي كان يأمل فيها أن يكون ضمن الفنانين المدعوين لحضور فعاليات  المهرجان، الذي يعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية بل وأهمها في منطقة الشرق الأوسط، ليجد نفسه في الدورة المنتظر إقامتها نوفمبر المقبل، مكرما وليس مدعوا فقط.
 

تدابير حضور الدورة الـ43
أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء اليوم، عن عدم السماح للصحفيين والإعلاميين غير الملقحين بلقاح كورونا بالحصول على بطاقة المرور لتغطية فعاليات الدورة 43 والتي تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

وأصدر المركز الصحفي للمهرجان، تنبيها للصحفيين المسجلين رسميا لتغطية الدورة المقبلة أنه وبناءً على توجيهات الجهات المختصة بجائحة كورونا، فإنه سيكون لزاما تقديم شهادة الحصول على اللقاح  أو صورة منها كشرط لاستلام كارنيه المهرجان.

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”سينما السعودية الجديدة“.. البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن عن برنامج الأفلام القصيرة

ملتقى مهرجان القاهرة السينمائي
ويشارك في مسابقة الأفلام الروائية في مرحلة التطوير 7 مشروعات هي السيدات الفاضلات (مصر) للمخرجة فريدة زهران، وأنا وسواقي (السعودية - المملكة المتحدة) للمخرجة عهد كامل والحياة بعد سهام (مصر - فرنسا) للمخرج نمير عبد المسيح، ونور للمخرجة (مصر) سارة الشاذلي، وبلاد آرام (لبنان - أرمينيا) للمخرجة تمارا ستيبانيان وغربان المدينة (مصر - السودان) للمخرج أدهم الشريف وعائشة (تونس - فرنسا) للمخرج مهدي البرصاوي.

وفي مسابقة المشروعات الوثائقية في مرحلة التطوير تشارك 3 مشروعات، هي الطلقة ما بتقتل بقتل سكات الزول (تونس - فرنسا) للمخرجة هند المؤدب، وحلم أمريكي (مصر) للمخرج أمير الشناوي وباي باي طبريا (الجزائر - فرنسا - بلجيكا - قطر) للمخرجة لينا سويلم.

وينافس في مسابقة المشروعات الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج 3 مشروعات، هي صيف في بجعد (المغرب) للمخرج عمر مولدويرة، وعَلَم (فلسطين - فرنسا) للمخرج فراس خوري، ونزوح (سوريا) للمخرجة سؤدد كعدان.
وفي مسابقة المشروعات الوثائقية في مرحلة ما بعد الإنتاج يشارك مشروعان، هما محسن العراق (العراق - كوستاريكا) للمخرجة عشتار ياسين، وفوق التل (تونس) للمخرج بلحسن حندوس.

وتتمثل فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي في توفير فرصة حصول منتجي ومخرجي مشروعات الأفلام على إقامة اجتماعات مع محترفي صناعة السينما من أجل تطوير مشروعاتهم، ثم تقديمها أمام لجنة تحكيم وإمكانية الفوز بجوائز مادية تساهم في استكمال صناعة الفيلم، وسوف يتم الإعلان قريباً عن قيمة جوائز نسخة هذا العام، مع قائمة الشركاء والرعاة.

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