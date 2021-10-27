سقوط تاجر سلاح بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى بالمنيا وبحوزته أسلحة نارية بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (8 فرد خرطوش- هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.