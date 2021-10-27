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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميم نحيف ووزن خفيف.. هونر تنشر صورا رسمية تكشف مواصفات هاتف X30i

هاتف هونر X30i
هاتف هونر X30i

أعلنت شركة هونر Honor، بشكل رسمي عن هاتفها الذكي الجديد Play5 Youth أمس، وخلال اليومين المقبلين ستعلن الشركة الصينية عن جهاز آخر من تشكيلة X30.


وذكر موقع "gsmarena" التقني،  شركة هونر وعدت بالإعلان عن سلسلة X30 رسميا، غدا الخميس الموافق 28 أكتوبر، ومن المقرر أن تتضمن إصدارين إلى جانب الطراز الرئيسي X30i و X30 Max.

 

 

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وفي الوقت الحالي، نشرت هونر المزيد من الصور الرسمية حول هاتف X30i، عبر صفحتها الرسمية على موقع ويبو الصيني.

 

هاتف هونر X30i


وتصف العبارات المكتوبة باللغة الصينية على الصور الترويجية الخاصة بهاتف هونر X30i، إنه "خفيفًا مثل الريح، يطفو في السماء"، مما يعني أن الهاتف سيأتي بتصميم نحيف ووزن خفيف.


وبالنسبة لإصدار هونر المتميز X30 Max، فسوف يأتي بشاشة ضخمة وعمر بطارية طويل، وسيحتوي أيضًا على منفذ USB-C في الجزء السفلي الأيمن بجوار مقبس الصوت بقياس 3.5 ملميتر وشبكة مكبر الصوت.

هاتف هونر X30i

وسيضم هاتف هونر X30 Max، أزرار التحكم بالصوت على الإطار الأيمن من الجهاز، مع قارئ بصمات الأصابع مدمج بزر التشغيل، ما يعني أن الهاتف سيشمل على شاشة من نوع LCD.

Honor sheds light on the X30i with more official images
هاتف هونر X30 Max

 

سعر ومواصفات هاتف هونر Honor Play5 Youth

يمتاز هاتف هونر الجديد Honor Play5 Youth، بشاشة من نوع OLED قياس 6.67 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وجودة شاشة + Full HD ، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، مع نوتش على شكل حبة أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية التي تأتى بدقة 16 ميجابكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

وجاء هاتف هونر Play5 Youth بكاميرا خلفية رباعية على شكل دائرتين، كل دائرة تحتوى على كاميرتين الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED .  

 

ويحزم هاتف Play5 Youth على بطارية سعة 4800 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات، يمكنها شحن البطارية بنسبة 50٪ في 15 دقيقة فقط، ويتم تشغيل الهاتف بمعالج من نوع Dimensity 900، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت.


ويتوفر هاتف Honor Play5 Youth مقابل سعر حوالي 280 دولار أمريكي (أي ما يعادل حوالي 4 آلاف و 400 جنيه مصري). 

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