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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Honor 50 يأتي بقدرات تصويرية خارقة.. سعر ومواصفات

هاتف HONOR 50
هاتف HONOR 50

كشفت شركة هونر HONOR، عن هاتف Honor 50، وهو أول هاتف ذكي من إنتاج العلامة التجارية يعمل بنظام التشغيل أندرويد، وهو الأمر الذي أدى إلى انفصال الشركة عن مؤسستها الصينية هواوي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف هونر Honor 50، بشاشة منحنية بقياس 6.57 بوصة، من نوع OLED، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتتضمن الشاشة نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

 

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سعر Honor 50 في مصر

ويتم تشغيل هاتف Honor 50، بواسطة معالج كوالكوم، من نوع Snapdragon 778G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 أو 12 جيجابايت، ويعمل هاتف هونر 50، بواجهة المستخدم Magic UI 4.2 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 من جوجل.
ويتمتع هاتف Honor 50 بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، متصل بمستشعر ثاني بدقة 8 ميجابكسل بزاوية عرض واسعة، مع اثنين من المستشعرات بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق والماكرو.

وتمتاز إعدادات الكاميرا الرئيسية بهاتف HONOR 50، بأوضاع متعددة لتصوير الفيديو، من بينها ميزة التدوير المرئي أو تدوين الفيديو "الفلوج "، ويمكن للمستخدم الاختيار ما بين 6 أوضاع للتصوير من أجل الحصول على تجربة تصوير أفضل، إلى جانب خاصية التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية في وقت واحد أثناء تسجيل الفيديو.

ويحزم هاتف هونر 50 بطارية بقوة 4300 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، ويتوفر هاتف HONOR 50 في مصر مقابل سعر حوالى 8999 جنيها مصريا لنسخة 8 + 256 جيجابايت، وبسعر 7999 جنيها لطراز بسعة 6 + 128 جيجابايت. 

Honor 50
هاتف HONOR 50

 

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