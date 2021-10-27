القاهرة _ بوخارست | السيسي يعبر كل الحدود لخدمة مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية الرئيس كلاوس يوهانس، رئيس جمهورية رومانيا، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بالرئيس الروماني، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، ومعرباً عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي بينهما في ضوء تنامي العلاقات الثنائية وتبادل الزيارات رفيعة المستوى، وعلى رأسها زيارة الرئيس إلى بوخارست في يونيو 2019، والتي كانت أول زيارة لرئيس مصري إلى رومانيا منذ حوالي ١٥ سنة.

من جانبه؛ أكد الرئيس الروماني سعادته بزيارة القاهرة، موجهاً الشكر للرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومعرباً عن الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات رومانيا مع مصر ذات الحضارة والتاريخ العريق، إلى جانب دورها المحوري بقيادة الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، فضلاً عن الطفرة التنموية التي حققتها مصر، وما تم إنجازه من مشروعات قومية كبرى في شتى المجالات.

وفي هذا الصدد يستعرض موقع "صدى البلد"، بعض مجالات التعاون التي تجمع مصر ورومانيا سواء في السياسية أو الاقتصاد أو السياحة.

وترتبط كل من مصر ورومانيا بعلاقات تاريخية وثيقة، حيثُ تمر هذا الأيام الذكرى 115 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، إلا أن الروابط التي تجمع ما بين البلدين تسبق تلك المدة الزمنية، حيث شهدت تعاونا على سبيل المثال خلال فترة حفر قناة السويس، كما شهدت الروابط الدينية، فيما بين الكنيستين المصرية والرومانية، صلات منذ قرون عديدة.

وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات، ساهم انضمام رومانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، في الأول من يناير عام 2007، في تعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين اتساقاً مع مستوى العلاقات المتنامية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبى، حيث تنوعت العلاقات الرومانية المصرية بشكل أوسع، كما زاد نطاق الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تربط ما بين الجانبين.

العلاقات السياسية بين البلدين

وتتميز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا بقـدر كبيـر من الثبات والاستقرار، كما تحظى بمستوى عالٍ من التنسيق وتتسم بتقارب وجهات النظر ما بين البلدين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وفي هذا الإطار قدمَ السفير مؤيد الضلعي، سفير مصر لدى رومانيا، أوراق اعتماده إلى الرئيس كلاوس يوهانس، رئيس رومانيا، في 12 /10 /2021، حيث قام بنقل تحيات الرئيس السيسي إلى نظيره الروماني.

وأكد الرئيس الروماني على عمق وقوة العلاقات التي تجمع بين مصر ورومانيا، والتنسيق المشترك بين البلدين على الساحة الدولية والإقليمية، مُعربًا عن تطلعه لزيارة مصر وبما يُسهم في مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن.

وأجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً مع كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا، في 23 /4 /2020، حيث تناول الاتصال جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الصديقين، في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.

كما شهد الاتصال كذلك مناقشة دعم أطر التعاون بين مصر ورومانيا في شتى المجالات، خاصةً فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتبادل التجاري، فضلاً عن التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

الزيارات المصرية إلى رومانيا

وفي هذا الإطار، زار الرئيس السيسي، العاصمة الرومانية بوخارست، في 19/ 7/ 2019، ضمن جولة أوروبية، حيث كان في استقباله الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، وتم عزف النشيد الوطني للبلدين وتم استعراض حرس الشرف.

ومن جانبه قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة إلى رومانيا، في 29 /8 /2017، استقبله خلالها الرئيس الروماني، كلاوس يوهانس، حيث نقل شكرى إلي رئيس رومانيا تحيات الرئيس السيسي، وسلمه خطابا من الرئيس يتضمن دعوته لزيارة مصر في أقرب موعد يتم الاتفاق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية بين البلدين.

كما قام السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بزيارة إلى رومانيا، في 11 /12 /2020، للمشاركة في جولة المشاورات السياسية بين مصر ورومانيا برئاسة مشتركة مع السفير "كورنيل فيروتسا" وزير الدولة للعلاقات الدولية والاستراتيجيات الدبلوماسية.

الزيارات الرومانية إلى مصر

وفي هذا الصدد، قام "كورنيل فروستا" وزير الدولة للشؤون الدولية والاستراتيجيات الدبلوماسية بوزارة الخارجية الرومانية بزيارة إلى مصر في 2 /8 /2021، استقبله خلالها السفير بدر عبد العاطي، مُساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتميزة في المجال السياسي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتقوية أواصرها في مختلف المجالات لاسيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، والطاقة، والتعليم، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي والأمن السيبراني، وكذا سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها المشروعات الكبرى في مصر للشركات الرومانية، بما في ذلك الاستفادة من إنشاء 14 مدينة ذكية وخضراء جديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن الفرص الهائلة التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقام في 5 /11 /2020، إيوليان كريستيان سيمو نائب وزير الاقتصاد والطاقة وبيئة الأعمال الروماني لشئون الإنتاج الحربي، على رأس وفد يضم 14 شركة تعمل بقطاعات (الأثاث، الجرارات، تكنولوجيا المعلومات، المحركات الكهربائية، الإنتاج الحربي والمدني) بزيارة لمصر، استقبله محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وقام "جابريل توتسو"، مدير عام شركة روم آرم الرومانية و"فيوريل مانول"، المدير التنفيذي لشركة باتروميل الرومانية ومسئولي الشركات الرومانية ومن بينهما شركة تيتان الرومانية التابعة لهما بزيارة إلى مصر في 22 /1 /2020، استقبله الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وفي 28 /2 /2019، قام ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الأعمال والاستثمار والتجارة في رومانيا بزيارة إلى مصر، استقبله مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

العلاقات الاقتصادية بين البلدين

ويربط مصر ورومانيا علاقات اقتصادية وتجارية جيدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا بلغ خلال الخمس أشهر الأولى من عام 2021 حوالى 383.21 مليون دولار مقابل 427.738 مليون دولار بنفس الفترة من عام 2020 بتراجع بلغ 11.6%، بينما شهدت نموا كبيرا خلال شهر مايو الماضي ليسجل 119.755 مليون دولار مقابل 27.802 مليون دولار.

وتركزت أهم الصادرات المصرية إلى رومانيا خلال الأعوام الماضية في البترول ومنتجاته، الأرز، الأسماك الطازجة والمُجمدة، الأدوية والمُستحضرات الطبية، أسمنت بورتلاند، منسوجات، وخضر وفاكهة.

وتركزت الواردات المصرية من رومانيا خلال الفترة ذاتها في الأخشاب والمنتجات الكيماوية ووسائل النقل (قطع عربات سكك حديدية – جرارات زراعية – سيارات نقل الأفراد)، المعادن خاصةً الحديد والصلب.

وقام وفدا رومانيا برئاسة Ionel Arsene، رئيس مقاطعة Neamt ومجموعة من الشركات الرومانية في قطاعات النسيج والأثاث والبترول والغاز بزيارة إلى مصر في 20 /9 /2021، حيث استضافت الوفد جمعية رجال الأعمال المصريين.

وبحثا الجانبان سبل التعاون المشترك والعمل على زيادة الاستثمارات فيما بينهم في هذه القطاعات بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري بين الجانبين، وتم مناقشة زيادة التعاون في المجال السياحي، ونجحت مصر خلال الفترة الماضية في إعادة تشغيل خط الطيران المتوقف منذ 3 سنوات بين البلدين، حيث يتم حاليا تسيير 3 رحلات أسبوعيا، كما يتم تسيير رحلات شارتر بين مدينتي بوخاريست شرم الشيخ، وبوخارست الغردقة.

وأجمع عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الروماني على أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وذلك في 18 /8 /2021/ مؤكدين أن "هناك فرص واعدة لزيادة التبادل التجاري".

وفي 1 /3 /2019، عُقدت الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي برئاسة د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن الجانب المصري، وستيفان رادو أوبرا وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني.

وتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 60 ألف طن قمح روماني في 2 /8 /2018، تم شحنها خلال الفترة من (11 إلى 20) سبتمبر 2018.

الاستثمارات المصرية في رومانيا

بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المصرية في رومانيا منذُ عـام 1990 وحتى نهاية عـام 2009 حوالي 29.13 مليون دولار، ويساهم في هذه الاستثمارات عدد كبير من الشركات المصرية المتوسطة والصغيرة، علماً بأن عدد الشركات المصرية المُسجلة في رومانيا 1232.

وبلغت قيمة الاستثمارات الرومانية في مصر خلال نفس الفترة حوالي 87ر445 مليون دولار.

التعاون في مجالات السياحية

وصلت أول طائرة قادمة من رومانيا إلى الأقصر في 27 /9 /2021، وحرص العمال على تقديم الورود والشيكولاتة للسائحين القادمين لزيارة عاصمة السياحة فى العالم، والاستمتاع بزيارة المعابد الفرعونية ومقابر الملوك والأمراء والنبلاء والمتاحف، المنتشرة بـ غرب المدينة، بجانب عمل رحلات نيلية والاستمتاع برحلات البالون في البر الغربي.

سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والتجارية، بما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من مصر ورومانيا.

وتم التوافق بشأن أهمية العمل على عقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة المعنية بتطوير مجمل أوجه التعاون الاقتصادي والفني على المستوى الثنائي، فضلاً عن الإشادة بانعقاد المنتدى الاقتصادي المصري الروماني على هامش الزيارة الحالية للرئيس الروماني ليمثل حلقة وصل بين رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى من البلدين.

كما تم التباحث بشأن التعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، وذلك في ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة، وسعي مصر في هذا الإطار لكي تصبح مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة في شرق المتوسط، وكذا رومانيا لكي تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة في منطقة البلقان وشرق أوروبا. كما تباحث الرئيسان حول فرص تعزيز التعاون في مجال السياحة وسبل زيادة حركتها، وتطرقا أيضاً إلى سبل التعاون في مجالات الزراعة، والصناعة، وكذا التعاون العسكري والأمني.

وتم خلال المباحثات استعراض عدد من القضايا الإقليمية، حيث أكد الرئيسان أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى حلول سلمية لتلك القضايا بما يحفظ بالمقام الأول كيان الدولة الوطنية. وقد تم في هذا الإطار التأكيد على التطلع لعقد الاستحقاق الانتخابي في ليبيا في ديسمبر ۲۰۲۱، بما يتيح للشعب الليبي الشقيق فرصة اختيار حكومة موحدة تحفظ أمن واستقرار ووحدة وسيادة ليبيا، مع التشديد على أهمية الالتزام بمقررات الأمم المتحدة ذات الصلة بسحب جميع عناصر المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

كما ناقش الرئيسان أيضاً ملف الأزمة السورية وتأثيرها على استقرار المنطقة، والجهود الحالية للمبعوث الأممي بغية التوصل لتسوية سلمية لهذه الأزمة. كما تناول اللقاء أيضاً آخر تطورات جهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وتحقيق التهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث تم التوافق بشأن أهمية إيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

مجال مكافحة الإرهاب

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي استعرض خلال المباحثات الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيرا إلى أهمية قيام المجتمع الدولي بالتعامل مع جذور هذه الآفة من خلال مقاربة شاملة تتضمن كافة الأبعاد والأسباب.

كما تم أيضاً تبادل وجهات النظر بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس الرئيس حرص مصر على مكافحة تلك الظاهرة، مشيراً إلى الجهود المصرية للتصدي بنجاح لانتقال اللاجئين عبر البحر المتوسط، وذلك من منطلق مسئولية مصر تجاه مواطنيها وكذلك تجاه أمن شركائها، ومؤكداً أهمية التعامل مع ملف الهجرة في إطار من المسئولية المشتركة وتحمل الأعباء، وعدم التركيز على الحلول الأمنية فقط دون معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والتنموية في دول المصدر.

وقد أعرب الرئيس الروماني عن تثمينه للجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتجربة المصرية الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً الحرص على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي المتوسط، ومشيداً في هذا الإطار بجهود مصر لتعزيز جسور الحوار بين الدول الأفريقية والعربية ودول الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على حرص رومانيا على دعم موقف مصر ونقله إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء كونها إحدى أهم دول الجوار للقارة الأوروبية، وفي ظل العلاقة المباشرة بين الأمن في أوروبا والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.