عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيارة رئيسها لمصر تؤكد أننا مُنفتحون على أوروبا

بيئة واعدة لجذب الاستثمارات الخارجية..خبير علاقات دولية: مصر تمثل بوابة رومانيا إلى أفريقيا|فيديو

العلاقات بين مصر
العلاقات بين مصر ورومانيا

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام، إن زيارة الرئيس الرومانى لمصر تأتى فى سياق حالة الزخم التى تشهدها العلاقات المصرية مع الدوائر الخارجية خاصة الاوروبية، والتى تؤكد أن مصر منفتحة على أوروبا، و تعطى الأولوية لدول أوروبا سواء أوروبا الغربية أو الشرقية.

 

وأضاف "أحمد" خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc مصر"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى زار رومانيا فى عام 2019 ، ووضع أساسا لعلاقات شراكة إستراتيجية بين البلدين تفتح الآفاق فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

 

و أوضح خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام، أن رومانيا هى من الدول الهامة فى الاتحاد الأوروبى، ولها اقتصاد واعد ،و معدلات نمو مرتفعة ،لافتا إلى، أن مصر تمثل بيئة واعدة من حيث جذب الاستثمارات الخارجية، ومستقرة أمنيا، وأيضا تمثل بوابة رومانيا إلى أفريقيا.

 

وأكد أن العلاقة بين مصر ورومانيا فى هذا التوقيت تمثل أهمية كبيرة خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، ودعم القضايا الاقتصادية، والتبادل التجارى الذى يقارب نصف مليار دولار .

 

وكان قد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يتم التعاون بين مصر ورومانيا في العديد من المجالات، وبشكل خاص: مجال الطاقة والاستثمار والصناعة والتجارة، كما اتفقنا على أهمية عقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة المعنية، بتطوير مجمل التعاون الاقتصادي والفني على المستوى الثنائي.

 

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني أن هذا التعاون ينعكس بشكل إيجابي وبصورة عملية في زيادة حركة التجارة، كما اننا أشدنا بانعقاد المنتدى المصري الروماني، على هامش الزيارة الحالية، لكى يمثل حركو وصل بين رجال الأعمال وبعض الشركات الكبرى بين البلدين.

 

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن هناك أهمية العلاقات الناتجة عن التعاون والتنسيق بين البلدين، أمام جميع المحافل الدولية والإقليمية، كما شدد على تقديرنا للدور الروماني المتوازن، سواء على المستوى الإقليمي بمنطقة البلقان أو باعتبارها أيضا في الاتحاد الأوروبي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي التبادل التجاري نظيره الروماني مصر ورومانيا شراكة استراتيجية دول أوروبا

ترشيحاتنا

يتكون من لونين.. وجه القطة لونا يحولها إلى نجمة على انستجرام.. صور

مرصد الأزهر يحلل دلالات الانتصار على الإرهاب بعد إلغاء قانون الطوارئ

لماذا حرم الله الزنا .. 7 أسباب تعرف عليها

خُط الصعيد أبو ستة.. تزوج عرفيا من زوجة صديقه وأسقطه فخ فاتنة في زراعات القصب | نوستالجيا

قرارات السيسي والبحرين على رأس اجتماعات المرصد العربي لحقوق الإنسان

Honor 50 يأتي بقدرات تصويرية خارقة.. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

رسميا.. انتهاء أزمة عدم إذاعة مباراة الإسماعيلي والأهلي بالدوري| خاص

الحقيني يا ماما بحر خطفني.. حكاية طفلة الإسكندرية: اغتصبوها لمدة أسبوع وألقوا جثتها في المقابر

قتل وطعن وحرق.. ما مصير المتهم في حادثة سوهاج المروعة 

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج ووالدها خلال مواجهة قوات الأمن العام

بعد تحديد مواجهتى أنجولا والجابون .. كيف يفكر كيروش بشأن معسكر منتخب مصر

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

المايسترو أونكل عزيز.. لماذا اختلف فتوح نشاطي مع خليل مطران وطه حسين؟

حكاية السهرة.. ماذا فعل جاكي شان ليحصل على "الأوسكار" بعد 56 عاماً من الأكشن؟

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

فيديو

تحرش جنسي وإهمال.. تفاصيل خطيرة في مقتل مصورة فيلم أليك بالدوين بأمريكا

لمس مناطق حساسة.. تفاصيل واقعة التحرش في أتوبيس المعادي

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

فيديو جراف.. إلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.. السودان يتجه نحو تصحيح المسار

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ