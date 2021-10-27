بيئة واعدة لجذب الاستثمارات الخارجية..خبير علاقات دولية: مصر تمثل بوابة رومانيا إلى أفريقيا|فيديو

زيارة رئيسها لمصر تؤكد أننا مُنفتحون على أوروبا

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام، إن زيارة الرئيس الرومانى لمصر تأتى فى سياق حالة الزخم التى تشهدها العلاقات المصرية مع الدوائر الخارجية خاصة الاوروبية، والتى تؤكد أن مصر منفتحة على أوروبا، و تعطى الأولوية لدول أوروبا سواء أوروبا الغربية أو الشرقية.

وأضاف "أحمد" خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc مصر"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى زار رومانيا فى عام 2019 ، ووضع أساسا لعلاقات شراكة إستراتيجية بين البلدين تفتح الآفاق فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

و أوضح خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام، أن رومانيا هى من الدول الهامة فى الاتحاد الأوروبى، ولها اقتصاد واعد ،و معدلات نمو مرتفعة ،لافتا إلى، أن مصر تمثل بيئة واعدة من حيث جذب الاستثمارات الخارجية، ومستقرة أمنيا، وأيضا تمثل بوابة رومانيا إلى أفريقيا.

وأكد أن العلاقة بين مصر ورومانيا فى هذا التوقيت تمثل أهمية كبيرة خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، ودعم القضايا الاقتصادية، والتبادل التجارى الذى يقارب نصف مليار دولار .

وكان قد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يتم التعاون بين مصر ورومانيا في العديد من المجالات، وبشكل خاص: مجال الطاقة والاستثمار والصناعة والتجارة، كما اتفقنا على أهمية عقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة المعنية، بتطوير مجمل التعاون الاقتصادي والفني على المستوى الثنائي.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني أن هذا التعاون ينعكس بشكل إيجابي وبصورة عملية في زيادة حركة التجارة، كما اننا أشدنا بانعقاد المنتدى المصري الروماني، على هامش الزيارة الحالية، لكى يمثل حركو وصل بين رجال الأعمال وبعض الشركات الكبرى بين البلدين.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن هناك أهمية العلاقات الناتجة عن التعاون والتنسيق بين البلدين، أمام جميع المحافل الدولية والإقليمية، كما شدد على تقديرنا للدور الروماني المتوازن، سواء على المستوى الإقليمي بمنطقة البلقان أو باعتبارها أيضا في الاتحاد الأوروبي.