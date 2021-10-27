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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أعمال نظافة ورفع إشغالات بأحياء وقرى كوم أمبو وكلابشة شمال أسوان

أعمال النظافة ورفع
أعمال النظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقرى كوم أمبو وكلابشة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة المهندس سيد مدنى بمواصلة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بحى شرق وحى غرب وبعض القرى التابعة للمركز، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بمقابر سبيل العرب والطريق المؤدى لها ، كما تم رفع أكوام الأتربة والقيام بأعمال التشجير أمام مدخل المجزر العمومي بقرية أبوير لإضفاء المنظر الجمالي للمكان والمنطقة المحيطة.

حيث يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة يومياً للارتقاء بمستوى النظافة العامة وإستعادة الوجه الحضارى والجمالى للمحافظة .

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محافظ أسوان يتفقد ويفتتح 12مشروعا لحياة كريمة بقرى إدفو تخدم110 آلاف نسمة

 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بقيادة على ياسين برفع كفاءة منظومة الإناره والكهرباء مع استكمال أعمال الدهانات وتهذيب وتقليم الأشجار ورفع المخلفات والأتربه بشوارع المدينة  .

 

وكانت قد نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية مجانية بقروى وادى العرب بمركز نصر النوبة إستمرت على مدار يومين فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) لدعم وتحسين الظروف الصحية والإقتصادية والإجتماعية للمواطنين والأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى والنجوع المستهدفة وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

 

من جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأن أعمال القافلة الطبية شملت توقيع الكشف على ٢٠٢٤ مريض فى مختلف المجالات الطبية ومنها الأمراض الباطنية وطب الأطفال وجراحة الفم والأسنان والجراحة العامة ، بجانب جراحة العظام وجراحة الأنف والاذن والحنجرة ، بالإضافة إلى أمراض النساء والتوليد ، والأمراض الجلدية ، مشيراً بأن القافلة الطبية شملت أيضاً إجراء تحاليل الدم والأشعة السينية والموجات الصوتية ورسم القلب ، علاوة على صرف الأدوية اللازمة للحالات المرضية بالمجان .

 

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد حزمة من المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام شملت 12 مشروعا والتي تخدم أكثر من  110 ألف نسمة بقرى الغنيمية والحصايا والزنيقة والرمادى قبلى التابعين لمركز إدفو ، وقد رافقه فى جولته الميدانية نائب المحافظ أحمد شعبان  ، بجانب القيادات التنفيذية. 

 

حيث أعطى المحافظ توجيهاته للمسئولين بتخصيص قطعة أرض لإنشاء خلية للدفن الصحي الأمن للمخلفات والقمامة الناتجة من قرية الرمادى قباي وبحرى،  بجانب إنشاء أسوار وأبراج حراسة حول المشروعات الكبرى من أجل تأمين المهمات والمعدات والتجهيزات الخاصة بهذه المشروعات ،  مع نقل تجربة وآلية عمل الشركات التي حققت أعلي معدلات في التنفيذ لباقي الشركات والمقاولين الأخرين لتحفيزهم وتشجيعهم وإكسابهم الخبرة للإسراع بتنفيذ الأعمال الجارية وتحقيق الجودة المطلوبة. 

أعمال النظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقرى كوم أمبو وكلابشة
أعمال النظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقرى كوم أمبو وكلابشة
أعمال النظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقرى كوم أمبو وكلابشة

 

 

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