بقرة تثير الجدل بين رواد السوشيال بعد إرشادها لأحد السائقين للطريق الصحيح

نضل احيانا الطريق حينما نسير في امكان غريبة عنا، و نحتاج حينها إلى مرشد يقوم بإرشادنا إلى المكان الذي نرغب في الوصول إليه، و لكن أن يكون ذلك المرشد هو بقرة، فإنها من النوادر و لكنها حدثت بالفعل و تمكنت بقرة من إرشاد سائق إلى مكان يرغب الوصول غليه .

و بحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن بقرة في اسبانيا أثارت الجدل بين رواد التواصل الإجتماعي و ذلك بعد أن قامت بإرشاد أحد السائقين إلى الإتجاه الصحيح حينما توقف و سألها على سبيل المزاح .



و بحسب ما ظهر في الفيديو المتداول بين الرواد، فإن شاب كان يقود سيارة و يتجه إلى طريق شاطئ قادش أجمل شواطئ إسبانيا و قابله قطيع من البقر فقام بسؤال إحدى البقرات التي توقف بجانبها عن طريق " بولونيا" المؤدي إلى الشاطئ .

تفاجئ رواد التواصل الإجتماعي بعد إنتشار الفيديو برد فعل البقرة حينما انتهى السائق من سؤاله على سبيل المزاح، و لكن البقرة أشارت برأسها إلى الطريق المؤدي إلى الشاطئ .

جدير بالذكر ان مقطع الفيديو نال نسبر مشاهدة عالية قدرت بالآلاف عقب نشر سائق السيارة له عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، و عبرو عن إندهاشهم من رد فعل البقرة من سؤال السائق.

https://www.youtube.com/watch?v=W8QLgivorYQ&feature=emb_logo

