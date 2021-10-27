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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بقرة تثير الجدل بين رواد السوشيال بعد إرشادها لأحد السائقين للطريق الصحيح

صدى البلد

نضل احيانا الطريق حينما نسير في امكان غريبة عنا، و نحتاج حينها إلى مرشد يقوم بإرشادنا إلى المكان الذي نرغب في الوصول إليه، و لكن أن يكون ذلك المرشد هو بقرة، فإنها من النوادر و لكنها حدثت بالفعل و تمكنت بقرة من إرشاد سائق إلى مكان يرغب الوصول غليه . 
و بحسب ما ورد في صحيفة  "ديلي ميل"، فإن بقرة في اسبانيا أثارت الجدل بين رواد التواصل الإجتماعي و ذلك بعد أن قامت بإرشاد أحد السائقين إلى الإتجاه الصحيح حينما توقف و سألها على سبيل المزاح . 

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و بحسب ما ظهر في الفيديو المتداول بين الرواد، فإن شاب كان يقود سيارة و يتجه إلى طريق شاطئ قادش أجمل شواطئ إسبانيا و قابله قطيع من البقر فقام بسؤال إحدى البقرات التي توقف بجانبها عن طريق " بولونيا" المؤدي إلى الشاطئ . 
تفاجئ رواد التواصل الإجتماعي بعد إنتشار الفيديو برد فعل البقرة حينما انتهى السائق من سؤاله على سبيل المزاح، و لكن البقرة أشارت برأسها إلى الطريق المؤدي إلى الشاطئ . 
جدير بالذكر ان مقطع الفيديو نال نسبر مشاهدة عالية قدرت بالآلاف عقب نشر سائق السيارة له عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، و عبرو عن إندهاشهم من رد فعل البقرة من سؤال السائق. 

  https://www.youtube.com/watch?v=W8QLgivorYQ&feature=emb_logo 
 

بقرة شاد سائق المزاح الإتجاه الصحيح طريق

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