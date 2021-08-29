معاملة 5 نجوم.. نقل بقرة مصابة بمرض بطائرة هليكوبتر.. فيديو

حظيت بقرة مصابة بمرض برحلة خاصة للغاية مع منظر خلاب أسفل جبل في سويسرا بعد نقلها عبر طائرة هليكوبتر.



وتوضح اللقطات الغريبة التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت بقرة يتم ربطها بحزام شبكي قبل تعليقها بكابل أسفل المروحية أثناء صعودها.



ويبين المقطع، المروحية وهي تنقل البقرة إلى أسفل التلال في منطقة كلاوسنباس في وسط البلاد، حيث تم استخدام طريقة النقل البقرة العشر المصابة التي تمثل حوالي 1٪ من القطيع الذي بقي على ارتفاعات عالية خلال مراعيها الصيفية.

قال المزارع جوناس أرنولد: "أحد أسباب نقل البقرة بالمروحية هو أنه لا يمكنك الوصول إلى بعض المراعي بالسيارة ، والآخر هو أن بعض الأبقار مصابة، لذلك لا يتعين عليهم السير طوال الطريق.

استخدم جوناس والمزارعون الآخرون الحبال الإرشادية للمساعدة في جلب الأبقار إلى الأرض بأمان، قبل نقل البقرة إلى مقطورات أكثر تقليدية.

