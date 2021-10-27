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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الوسط الفني يهنئون إليسا بعيد ميلادها الـ 49

الفنانة إليسا
الفنانة إليسا

احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم الأربعاء، والتي أكملت عامها الـ 49 فهي من مواليد 27 أكتوبر 1972.

 

وحرص العديد من نجوم الوسط الفني علي تهنئة الفنانة إليسا بمناسبة عيد ميلادها الـ 49، عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

وكتبت الفنانة ياسمين صبري الي إليسا احتفالًا بعيد ميلادها عبر “تويتر”: "كل عام وانتي سعيدة وطيبة وصوتك مالي الدنيا علينا، إليسا حبيبتنا”.

 

ونشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة لـ إليسا، وعلقت عليها كاتبة: “مين حبيبة قلبي وحبيبة قلب الملايين مين المرأة الحنونة الحلوة صاحبة الاحساس والرأي الخطير مين غيرك #اليسا؟؟ ، عقبال سنين من النجاح والأمان لقلبك الحلو”.

 

وحرص الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد علي تهنئة إليسا بعيد ميلادها، وكتب بهاء عبر حسابه علي "تويتر"‏: "‎كل سنة وأنتى دايما طيبة ونجمة إنسانة وكلك إحساس ودايما حبيبة".. وردت عليه إليسا قائلة: "‏وانت طيب يا احلى بهاء في الدنيا".

 

حبيبتنا.. ياسمين صبري تهنئ إليسا بعيد ميلادها

في عيد ميلادها.. إليسا تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها

 

قصة إصابة إليسا بـ السرطان

 

في 26 ديسمبر 2017، خضعت اليسا للفحوصات الطبية في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت و كانت نتيجتها انها مصابة بالمرحلة الاولى من سرطان الثدي، تلقت اليسا الخبر بكل قوة وأكبر دليل على ذلك إحيائها لحفل رأس السنة في دبي بعد علمها بمرضها بايام.

 

بدأت اليسا على الفور مرحلة علاجها من سرطان الثدي من خلال تلقيها جلسات العلاج الإشعاعي مرتين يوميا وسط تكتم كبير على تفاصيل المرض حتى لا تسبب الضيق والحزن لجمهورها. 

 

وفي 3 فبراير 2018 ، عانت إليسا من مضاعفات علاج السرطان، فسقطت على المسرح اثناء احيائها حفلا غنائيا بالقرية العالمية بدبي في الامارات العربية المتحدة (في ذلك الوقت) بسبب شعورها بالارهاق نتيجة للعلاج المكثف و القاسي الذي تخضع اليه، وبررت وقتها لوسائل الاعلام وعكتها الصحية انها غابت عن الوعي بسبب انخفاض في ضغط الدم. 

 

وبعدها بشهر، بدأت اليسا تسجيل اغنيات البومها الى كل اللي بيحبوني وكان غالبية فريق العمل لا يعلموا اصابتها بالسرطان، ولكنها في ذات يوم قررت اخبار الملحن محمد يحيى انها تعاني من السرطان وتتعالج وانها قوية وعلى ما يرام. 

 

محمد يحيى هو ملحن اغنية " الى كل اللي بيحبوني" التي اهدتها للاشخاص الذين ساندوها في أزماتها وايضا لجمهوره.

 

وفي يوليو2018، بدأت اليسا تصوير كليب «الى كل اللي بيبحوني» الذي جسد معاناتها مع المرض الخبيث مع المخرجة اللبنانية انجي جمال مستعينة باصدقائها المقربين وبتسجيلات صوتية حقيقة لها وهي تبكي ، لتعلن عن انتصارها على السرطان و تعافيها منه تمامًا.

 

وبعد شهر من تصوير الكليب، طرحت إليسا كليب الى كل اللي بيحبوني ، وكشفت من خلاله قصة إصابتها مع السرطان وتعافيها منه، فتحولت مواقع التواصل الاجتماعي لصفحات دعم من جمهورها و نجوم الفن لتهنئة اليسا على تعافيها من السرطان وسط دموع فرحة وحزن ومشاعر مختلطة. 

 

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