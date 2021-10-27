عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حبيبتنا.. ياسمين صبري تهنئ إليسا بعيد ميلادها

الفنانة اليسا
الفنانة اليسا

احتفلت الفنانة ياسمين صبري بعيد ميلاد الفنانة إليسا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

ودشنت ياسمين صبري كاتبة: “كل عام وانتي سعيدة وطيبة وصوتك مالي الدنيا علينا، إليسا حبيبتنا”.

 

واحتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم الأربعاء، والتي أكملت عامها الـ49 فهي من مواليد 27 أكتوبر 1972.


و نشرت إليسا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام و علقت قائلة: "‏عيد ميلادي ".

 

txt

عقب تصريحاتها الأخيرة.. ياسمين صبري تتصدر تريند تويتر.. ومغردون: مبهرة

txt

في عيد ميلادها.. إليسا تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها


وأحيت النجمة إليسا، حفلا غنائيًا الجمعة الماضية في بغداد لأول مرة على مسرح سندباد لاند، وقدمت خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها، ونشرت إليسا فيديو عبر حسابها على إنستجرام من الحفل، وكتبت عليه قائلة: "من أجمل الحفلات شكرًا بغداد".

 

كما تحيى النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا في باريس يوم 6 نوفمبر، وشوقت إليسا جمهورها للحفل قائلة عبر حسابها على انستجرام: "للمرة الثالثة في أولمبيا لا يمكنني الانتظار لأراكم جميعا".

 

الفنانة ياسمين صبري ياسمين صبري عيد ميلاد الفنانة اليسا الفنانة اليسا إليسا

موضوعات متعلقة

عقب تصريحاتها الأخيرة.. ياسمين صبري تتصدر تريند تويتر.. ومغردون: مبهرة

خلقت بمشاعر أنثى في جسد رجل.. جميلة عوض تروج لـ فيلم المحكمة

بلوك تسعيني.. أسما شريف منير تبهر المتابعين في أحدث ظهور لها

أول مرة البس أزرق.. هالة صدقي تشارك المتابعين أحدث ظهور

ترشيحاتنا

خبير لوائح: استشكال ممدوح عباس لن يوقف عودة مجلس مرتضى منصور للزمالك

أجويرو يقود تشكيل برشلونة أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني

ننشر جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل

علي قضاء أيام من رمضان لكن نسيت عددها.. فماذا أفعل؟.. الإفتاء توضح

بختم X .. الولايات المتحدة تصدر أول جوز سفر لـ المثليين وثنائي الجنس

طائرة مصر للطيران تتجه إلى موسكو بعد سلبية التهديد الكاذب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

لماذا حرم الله الزنا .. 7 أسباب تعرف عليها

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

الحقيني يا ماما بحر خطفني.. حكاية طفلة الإسكندرية: اغتصبوها لمدة أسبوع وألقوا جثتها في المقابر

تسريبات: محمد صلاح لن يتوج بجائزة الكرة الذهبية.. وهذا هو الفائز

الرئيس السيسي يعين الفريق محمد فريد حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة

تعليم أسيوط: إحالة مديرة مدرسة واقعة "البث المباشر" للتحقيق لمخالفتها لائحة الانضباط

ننشر السيرة الذاتية للفريق أسامة عسكر رئيس الأركان الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

المايسترو أونكل عزيز.. لماذا اختلف فتوح نشاطي مع خليل مطران وطه حسين؟

فيديو

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

تحرش جنسي وإهمال.. تفاصيل خطيرة في مقتل مصورة فيلم أليك بالدوين بأمريكا

لمس مناطق حساسة.. تفاصيل واقعة التحرش في أتوبيس المعادي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ