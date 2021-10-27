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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. إليسا تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها

إليسا
إليسا

احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم الأربعاء، والتي أكملت عامها الـ49 فهي من مواليد 27 أكتوبر 1972.


و نشرت إليسا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام و علقت قائلة: "‏عيد ميلادي ".


وأحيت النجمة إليسا، حفلا غنائيًا الجمعة الماضية في بغداد لأول مرة على مسرح سندباد لاند، وقدمت خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها، ونشرت إليسا فيديو عبر حسابها على إنستجرام من الحفل، وكتبت عليه قائلة: "من أجمل الحفلات شكرًا بغداد".

 

كما تحيى النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا في باريس يوم 6 نوفمبر، وشوقت إليسا جمهورها للحفل قائلة عبر حسابها على انستجرام: "للمرة الثالثة في أولمبيا لا يمكنني الانتظار لأراكم جميعا".

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