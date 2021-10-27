الإمارات.. ولي عهد أبو ظبي وملك البحرين يبحثان القضايا الخليجية والإقليمية

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة استقبل اليوم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة يرافقه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.

ورحب ولي عهد أبوظبي بملك البحرين وتبادلا الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة والتي تقوم على أواصر متينة من الأخوة ووحدة المصير والتعاون المشترك لما فيه خير البلدين ومصالحهما المتبادلة.. متمنيين للبلدين دوام التقدم والازدهار.

كما نقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جلالة الملك حمد بن عيسى تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وخالص أمنياته له بالصحة والسعادة وللمملكة وشعبها الشقيق دوام الخير والرفعة.

وأكد الجانبان متانة الروابط الأخوية المشتركة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.. معربين عن اعتزازهما بما يجمعهما من أواصر القربى والأخوة والتعاون على جميع المستويات.

وبحثا ايضا عددا من الموضوعات والقضايا الخليجية والإقليمية والدولية التي تهم البلدين.. وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء.. الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة و الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش