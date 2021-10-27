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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: وفد المجلس التنفيذي للإيفاد يتفقد المشروعات المشتركة بين مصر والمنظمة الدولية

وفد من الايفاد
وفد من الايفاد

قام وفد رفيع المستوى من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية" الايفاد"  في اليوم الأول بزيارة مزرعة الإنتاج الحيوانى بقرية الإسراء بمنطقة النوباريه وتفقد محتويات المزرعه والتى تضم ما يزيد عن 600 رأس ماشيه من السلالات المتميزة فضلاً عن اماكن لتجميع الألبان بشكل آلى وتصنيع انواع مختلفه من الجبن والزبادى والزبد وغيرها من المنتجات الثانوية.

 

يأتى ذلك  خلال زيارته للقاهرة بمرافقة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بعدة زيارات ميدانية للمشروعات المشتركة مع مصر بحضور د دينا صالح المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولى للتنمية الزراعية الايفاد ومحمد الغزالي مدير مشروعات الايفاد بالقاهرة.


كما قام الوفد بزيارة مركز التلقيح الاصطناعى بمنطقة العامرية والذى يتضمن ما يقرب من 30 طلوقه من الأبقار والجاموس ذات السلالات عالية الإنتاجية من اللحم والالبان والملحق به قاعات للتدريب بهدف رفع الكفاءة الانتاجية والتناسلية لقطعان الماشية لخدمة المنتفعين والخرجين الحائزين للأراضى بالمنطقة من خلال تقديم خدمات التحسين الوراثى للاجيال ونشر الصفات الوراثية.

 


الوفد قام أيضا بزيارة  مقر مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة' SAIL "بالعامرية لمشاهدة فيلم تسجيلي عن أنشطة مشروعات الايفاد المنفذة بمصر ( SAIL ، PRIME ، PRIDE) وعروض تقديمية عن أنشطة هذه المشروعات.

 

وفي اليوم الثاني قام وفد المجلس التنفيذي للايفاد بافتتاح شادر أقيم بمنطقة مطوبس محافظة كفر الشيخ ضم العديد من المنتجات اليدوية التى تم تصنيعها من خلال المستفيدين من مشروعي" سيل وبرايم " بالإضافة إلى قيام المشروعات باستعراض أنشطة والخدمات التى تقدمها لفئاتها المستهدفة.


قام الوفد بزيارة محطة الأرصاد الجوية بقرية إبراهيم الدسوقي بمنطقة مطوبس ومشاهدة تطبيق نظام الإنذار الزراعى المبكر كنظام للتنبؤ بالتغييرات المناخية التي يتم من خلالها إرسال الرسائل التليفونية الإرشادية للمنتفعين بقرى عمل المشروع لمواجهة التغييرات المناخية الطارئة  وذلك  للتخفيف من أضرار هذه التغيرت المناخية.


إلى جانب  زيارة صوبة الأكوابونيك كنموذج تدريبي للزراعة الحديثة بدون تربة وتربية الأسماك وهى إحدى الأساليب التكنولوجية الحديثة للتغلب على مشاكل نقص المياه وأمراض التربة فضلا عن قيام وفد الايفاد بزيارة الحديقة المنزلية والتى تعتبر كنشاط من أنشطة الأمن الغذائى للأسر الريفية التي يتم زراعتها بالخضروات الضرورية للأسرة كمكمل إضافي للغذاء بالإضافة إلى كونها مصدر دعم مالي لبعض الأسر الفقيرة.

 


وقام الوفد  أيضا بالاطلاع على أعمال تأهيل المساقى الداخلية حيث تم  إعادة تأهيل 25,920 متر طولى مساقى داخلية بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

 


كما زار الوفد وحدات البيوجاز (إنشطة تغير مناخي) بقرية السيد البدوى للتغلب على مشكلة الطاقة وأيضًا الحصول على سماد عضوى نظيف خالى من بذور الحشائش.
كما تم زيارة العيادة البيطرية والمجهزه بالمعدات اللازمة حيث يتم توفير طبيب بيطرى يومى بالعيادة ويتم تنفيذ الأيام البيطرية وأيام الرش الوقائى. للتغلب على مشاكل نقص الخدمات البيطرية
كما قام الوفد بزيارة المشغل النسائى (أنشطة مرأة) والمجهز بالمكينات لتعليم حرف للسيدات الريفية بالمنطقة والتى تساعد على تحسين الدخل للسيدات بهذه المناطق.


قام الوفد أيضا بزيارة إحدي المنتفعات من المشروع والحاصلة على منحة مرأة ريفية وتم التعرف على المشروع الصغير الذي ساعدها المشروع على تنفيذه (مشغل خياطة نسائي) للتغلب على صعوبات الحياة كقصة نجاح لمنحة مرأة ريفية.


كما تم تفقد صوبة زراعية مقامة على أرض احد المزارعين المنتفعين من المشروع كنموذج  حقل ارشادي
وفي اليوم الثالث للزيارة قام الوفد بتفقد أنشطة مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري "PRIME "بمحافظة البحيرة  حيث تفقد الوفد الشركة المصرية العالمية لاستصلاح الأراضى – بيلكو لتعبئة وتغليف منتجات المحاصيل الستانية (الفاكهة والمخضر) وتصديرها من خلال محطة الشركة الى اوروبا الغربية ( انجلترا وهولندا وسويسرا والمانيا) بالاضافة الى التسويق المحلى حيث تم مشاهدة عرض تقديمي عن نشاط الشركة وتم الاستماع إلى مقدمة عن علاقة الشركة بالمشروع وأهم الإنجازات التي حققتها الشركة  نتيجة الشراكة التى تمت مع المشروع.


والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد استقبل وفد الايفاد رفيع المستوى من المجلس التنفيذي في مستهل زيارته للقاهرة وبحث معه المشروعات المشتركة وآفاق التعاون مع المنظمة الدولية.

الزراعة المجلس التنفيذى للايفاد المشروعات المشتركة مزرعة الانتاج الحيوانى النوبارية

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