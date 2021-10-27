طبقا لتصنيف يو إس نيوز الأمريكي.. جامعة بنها ضمن أفضل الجامعات في مجالي الطب والهندسة

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها انضمام الجامعة لقائمة أفضل الجامعات المصنفة دوليا في مجالي الطب والهندسة وفقا لتصنيف «يو اس نيوز الأمريكي 2022».

وأشار إلى أن جامعة بنها احتلت الترتيب 1068 عالمياً ، كما احتلت الترتيب 39 افريقيا والترتيب 13 على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة كما احتلت الجامعة الترتيب 991 في مجال الطب والترتيب 630 في مجال الهندسة.

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ووجه " سوسه " التهنئة لجميع منسوبي جامعة بنها متمنياً المزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المختلفة التي تستهدفها الجامعة.



من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن ترتيب الجامعة تقدم 114 مركزا على المستوى الدولي عن تصنيف العام الماضي.

وأضاف أن جامعة بنها خطت خطوات واسعة وجادة نحو الجودة والتميز للتواجد في التصنيفات العالمية في مراتب متقدمة وذلك بالاهتمام بالبحث العلمي الذي يعد أحد الركائز الأساسية في عمل الجامعات وتطويرها.



وأشار نائب رئيس جامعة بنها إلى أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي في إطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثي.

وأكد ان تصنيف يو إس نيوز الأمريكي يعتمد على 13 مؤشر تقيس أداء البحوث الأكاديمية وسمعتها العالمية والإقليمية وقد صنف هذا العام 1,750 جامعة من اكتر من 90 دولة حول العالم.



ومن ضمن مؤشرات التصنيف السمعة العالمية والمحلية للبحث العلمي للجامعة والبحوث المنشورة بالمجلات العلمية المصنفة عالمياً والكتب المنشورة بدور النشر العالمية والمؤتمرات الدولية وعدد الاستشهادات المرجعية والتعاون الدولي وغيرها من المؤشرات التي تقيس جودة مخرجات البحث العلمي.