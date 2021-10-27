عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طبقا لتصنيف يو إس نيوز الأمريكي.. جامعة بنها ضمن أفضل الجامعات في مجالي الطب والهندسة

الدكتور جمال سوسة
الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها انضمام الجامعة لقائمة أفضل الجامعات المصنفة دوليا في مجالي الطب والهندسة وفقا لتصنيف «يو اس نيوز الأمريكي 2022».

 

وأشار إلى أن جامعة بنها احتلت الترتيب 1068 عالمياً ، كما احتلت الترتيب 39 افريقيا والترتيب 13 على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة كما احتلت الجامعة الترتيب 991 في مجال الطب والترتيب 630 في مجال الهندسة.

 

أقرا أيضا:
قرارات وزارية بتجديد تعيين 9 مديري عموم بجامعة بنها


ووجه " سوسه " التهنئة لجميع منسوبي جامعة بنها متمنياً المزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المختلفة التي تستهدفها الجامعة.


من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن ترتيب الجامعة تقدم 114 مركزا على المستوى الدولي عن تصنيف العام الماضي.

 

وأضاف أن جامعة بنها خطت خطوات واسعة وجادة نحو الجودة والتميز للتواجد في التصنيفات العالمية في مراتب متقدمة وذلك بالاهتمام بالبحث العلمي الذي يعد أحد الركائز الأساسية في عمل الجامعات وتطويرها.


وأشار نائب رئيس جامعة بنها إلى أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي في إطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثي.

 

وأكد ان تصنيف يو إس نيوز الأمريكي يعتمد على 13 مؤشر تقيس أداء البحوث الأكاديمية وسمعتها العالمية والإقليمية وقد صنف هذا العام 1,750 جامعة من اكتر من 90 دولة حول العالم.


ومن ضمن مؤشرات التصنيف السمعة العالمية والمحلية للبحث العلمي للجامعة والبحوث المنشورة بالمجلات العلمية المصنفة عالمياً والكتب المنشورة بدور النشر العالمية والمؤتمرات الدولية وعدد الاستشهادات المرجعية والتعاون الدولي وغيرها من المؤشرات التي تقيس جودة مخرجات البحث العلمي.

جامعة بنها بنها محافظة القليوبية القليوبية رئيس جامعة بنها

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها يستقبل وفد مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالأعلى للجامعات

رئيس جامعة بنها يهنئ محمد عبد الفتاح لانضمامه إلى «تنفيذية الاختبارات المميكنة»

رئيس جامعة بنها يهنئ أستاذين لانضمامهما لـ كلية الجراحين الأمريكية ومجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة

بالأسماء .. تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

ترشيحاتنا

تدشين بوابتي «الأهرام أوتو» و«الإنجليزية» وافتتاح مقر شركة السياحة

أول ظهور لنجل الملا عمر مؤسس طالبان.. فيديو

بثلاثية نظيفة.. الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على الإسماعيلي

الدوري الإيطالي .. يوفنتوس يسقط أمام ساسولو بهدفين على أرضه

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

عاصفة شديدة تضرب أمريكا.. وانقطاع الكهرباء عن 600 ألف منزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من وزير التعليم على الانتقادات الموجهة لمنهج علوم 4 ابتدائي

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

الحقيني يا ماما بحر خطفني.. حكاية طفلة الإسكندرية: اغتصبوها لمدة أسبوع وألقوا جثتها في المقابر

شاهد|تحدٍّ جديد على "تيك توك" يثير الذعر.. والشرطة تحذر

الأرصاد تحذر: طقس الـ 6 أيام القادمة متقلب.. أمطار غزيرة وحرارة مرتفعة

عايز أقابل ربنا وهو فرحان بيا.. شاهد دعاء الرئيس السيسي للمولى عز وجل

بث مباشر.. مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

المايسترو أونكل عزيز.. لماذا اختلف فتوح نشاطي مع خليل مطران وطه حسين؟

فيديو

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

تحرش جنسي وإهمال.. تفاصيل خطيرة في مقتل مصورة فيلم أليك بالدوين بأمريكا

لمس مناطق حساسة.. تفاصيل واقعة التحرش في أتوبيس المعادي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ