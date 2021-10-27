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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بنها يهنئ محمد عبد الفتاح لانضمامه إلى «تنفيذية الاختبارات المميكنة»

الدكتور جمال سوسه
الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها

قدم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، التهنئة للدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، لصدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بانضمامه عضواً باللجنة التنفيذية لمشروع الاختبارات المميكنة بالجامعات المصرية  - الأسبقية الثانية.

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وقال الدكتور جمال سوسة إن جامعة بنها تزخر بالعديد من الأساتذة وشباب العلماء المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية.
يذكر أن جامعة بنها من أوائل الجامعات المصرية التى قامت بإنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية بهدف تطوير وتحديث برامج الامتحانات والخوادم الخاصة بها بما يتوافق مع أعداد الطلاب وتنظيم وعقد الامتحانات الإلكترونية للمقررات الدراسية بكليات الجامعة.
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارات وزارية بتجديد تعيين 9 مديرين عموم جدد بجامعة بنها.
وقال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن القرارات شملت تجديد تعيين محمود سيد عبيد مديرا عاما لمكتب رئيس الجامعة، وتجديد تعيين وائل فؤاد علي مديرا عاما لأمانة مجالس الجامعة، وشريف عبد الله المهدي مديرا عاما للشئون الطبية بالجامعة، ومحمد مصطفى عبد العزيز مديرا عاما للإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.
كما شملت القرارات تجديد تعيين نرمين يحيى عبد الرحمن مديرا عاما للشئون الإدارية بالجامعة، وتجديد تعيين حازم أمين السيد مديرا عاما لحسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وتجديد تعيين خالد مصطفى أحمد محمد أمينا لكلية الهندسة بشبرا بدرجة مدير عام، وتجديد تعيين محمد إبراهيم السيد أمينا لكلية الزراعة بدرجة مدير عام، وتجديد تعيين هويدا فوزى أحمد أمينا لكلية الآداب بدرجة مدير عام.

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