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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بثلاثية نظيفة.. الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على الإسماعيلي

موسمياني
موسمياني

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والإسماعيلي بتقدم المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.


تفاصيل الشوط الأول..

شن الأهلي هجوماََ نارياََ منذ الدقيقة الأولى على مرمى أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الاسماعيلي، ووصل إلى مرماه أكثر من مرة ولكن دون ترجمة الكرات لأهداف.

حصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة ٤ من عمر المباراة من منطقة خطرة على الإسماعيلي، وحاول أن يصنع منها الأهلي فرصة هدف أول ولكن لم تترجم.

ولم يستطيع الإسماعيلي مجاراة الأمور، واكتفى بالدفاع دون تشكيل أو تنظيم أي هجمة خطيرة على مرمى علي لطفي حارس مرمى الأهلي.

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الـ var يحسم الأمر.. الأهلي يسجل الهدف الثالث في مرمى الإسماعيلي

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بهدفي معلول وتاو.. الأهلي يسجل في دقيقتين بشباك الإسماعيلي

وفي الدقيقة 8 مر برسي تاو لاعب الأهلي من الجبهة اليسرى لفريقه ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة ولكن اعترضها مدافع الدراويش.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة وصل الإسماعيلي إلى مرمى الأهلي عن طريق شكري نجيب الذي سدد كرة قوية ولكن تألق لطفي وأبعدها عن مرماه.

احتسب محمد عادل حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر في الدقيقة 19

تصدى علي معلول لاعب الأهلي للكرة وسددها قوية على يمين الحارش ليعلن حكم المباراة عن أول هدف للأهلي في الدقيقة 21 من عمر المباراة في الموسم الحالي وتصبح النتيجة تقدم الأهلي 1-0.

وبعد الهدف الأول بدقيقة واحدة انطلق برسي تاو لاعب الأهلي بكرة رائعة ووصل لمنطقة جزاء الإسماعيلي وسجل الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-0.

ولم يهدأ لاعبي الأهلي ونظموا هجمة سريعة عن طريق برسي تاو الذي تسبب في منح باهر المحمدي البطاقة الصفراء الأولى بعد تدخله القوي على تاو.

مرر محمد مجدي أفشة كرة عرضية مميزة من الجبهة اليمنى على الأرض ووضع برسي تاو الكرة في الشباك ولكن رفع حكم الراية وأطلق الحكم صافرته.

وتدخل ال var واحتسب الهدف الثالث للنادي الأهلي واحتسب لصالح برسي تاو في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:


حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.
خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، لويس ميكيسوني.
خط الهجوم: بيرسي تاو.

وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع : عبد الله جمعة - باهر المحمدي - عمار الصحراوي - أحمد عيد

الوسط : عماد حمدي - محمد مخلوف - محمد عادل - محمد الشامي

الهجوم : شكري نجيب - جاستون شونجا

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