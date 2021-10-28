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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 3000 دينار كويتي.. سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021

بـ 3000 دينار كويتي..
بـ 3000 دينار كويتي.. سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021

تعتبر سيارة سوزوكي  سويفت ديزاير موديل 2021 من السيارات التي لاقت إقبال كبير من قبل العملاء في الأسواق العالمية والعربية، وتتميز بالعديد من المواصفات الرائعة المميزة .

 

و زودت السيارة سوزوكي  ديزاير بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1200 سي سي ، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 85 حصان، وبعزم دوران يبلغ 113 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، معتمدة على منظومة الدفع الأمامي.

 

كما تتسارع سيارة سوزوكي من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 12.9 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.2 لتر، عندما تقطع مسافات تقدر بـ 100 كم .

جهزت سيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021  بباقة من وسائل الأمان والسلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل، نظام إيموبليزر المانع للسرقة.

تحتوي سيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021 على مستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، زجاج كهربائي للأربعة أبواب، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائط ضوئية، و جنوط رياضية بلغ قياسها 15 بوصة، و مصابيح انسيابية، و العديد من وسائل الرافهية والتحكم.

ويبلغ سعر السيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021 في السوق الكويتي بـ 3000 دينار.

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