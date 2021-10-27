الوادي الجديد في 24 ساعه.. إدراج 3 علماء من الجامعة في قائمة ستانفورد الأمريكية.. وافتتاح الدورة التدريبية لرفع وتحسين الإنتاجية لنخيل التمر

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة احداث علي مدار ال24 ساعة الماضية نقدم لقراء صدي اليبلد اهم ما جاء بها من اخبار والتي كانت كالتالي:

إدراج 3 علماء من جامعة الوادي الجديد في قائمة ستانفورد الأمريكية للعام الثانى على التوالى.

أعلنت جامعة ستانفورد الأمريكية قائمة بأسماء أعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهادا فى مختلف التخصصات و تضمنت 3 علماء من كلية العلوم -جامعة الوادى الجديد وهم : الدكتور احمد فاروق الحسينى قسم الكيمياء ، الدكتور محمد ربيع عيد قسم الرياضيات والدكتور سامر سالم عز الدين قسم الرياضيات.

وهنأ الدكتورعبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد و نواب رئيس الجامعة واعضاء هيئة التدريس بالجامعة، علمائها كافة على تميزهم و تمثيلهم المشرف لجامعة الوادى الجديد فى شتى المجالات متمنيا لهم مزيد من التفوق والتميز والنجاح، .

ويعتبر هذا التقييم يعتمد على استشهادات العلماء ومؤشر هيرس h index احد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين ومؤشر هيرس المعدل للتأليف المشترك H index والاقتباسات من ابحاث منشورة فى مواقع تأليف مختلفة

افتتاح الدورة التدريبية لرفع وتحسين الانتاجية لنخيل التمر بجامعة الوادى الجديد

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والاستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والاستاذ الدكتور احمد حرباوى نائب رئيس اللشئون التعليم والطلاب والاستاذ الدكتور ايمن كساب عميد كلية الزراعة بالوادى الجديد وعدد من المستثمرين وأصحاب مصانع التمور والشركات وذلك فى اطار التعاون بين الجامعات المصرية ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص لرفع وتحسين الانتاجية لنخيل التمر فى مصر وذلك فى اطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى كلمة الدكتور ايمن كساب عميد كلية الزراعة والتى رحب فيها بشركات القطاع الخاص المشاركة فى الدورة التدريبية لرفع وتحسين الانتاجية لنخيل التمر والعاملة فى مجال زراعة اصناف النخيل السعودى بالوادى الجديد وشركات مقاومة الافات .

واكد عميد كلية الزراعة بالوادى الجديد ان الدورة التدريبة شارك فيها اساتذة الكلية واساتذة من محطة البحوث الزراعية والقطاع الزراعة بمشاركة نخبة من المهندسين والمشرفين الزراعيين وطلاب الفرقة الرابعة بكلية الزراعة وعدد من مزارعى النخيل

واضاف ان محاضرات اليوم الاول تضمنت آفات نخيل التمر وقاية وعلاج التعريف بجهاز امير للحقن والممارسات الزراعية ومعاملات مابعد الحصاد لنخيل التمرثم تحث أصحاب الشركات الخاصة وتجارب هذه الشركات فى مجال زراعة التمور .

وفى كلمة الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والتى فيها قدم الشكر للشركات الخاصة الشريكة فى الارتقاء بمحصول التمور محليا وعالميا .

واضاف أن الدورة التدريبية تاتى فى اطار الدور المجتمعى لكلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد للحفاظ على المحصول الاستراتيجي للمواطن بالمحافظة وفى اطار اهتمام الدولة لتسويق التمور محليا وعالميا

وطالب رئيس الجامعة شركات الخاصة بدعم مزارع الجامعة بالنخيل واجهزة المقاومة والمبيدات فوافق الشيخ يونس صاحب شركة تمور المظبنة بزراعة 4 افدنة على روح والده ووالدته لزراعتها بالنخيل السعودى داخل مزارع الجامعة.