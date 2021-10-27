محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال التطوير بقرية بغداد ونادي الهجن بباريس |صور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بإعداد و تجهيز قرية بغداد التابعة لمركز باريس للمشاركة بمسابقة جائزة التميز الحكومي ضمن فئة القرى الأكثر تميزاَ على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالمركز اليوم، يرافقه عادل مراد رئيس المركز، حيث كلف مسئولي المركز بالبدء في إعداد مقايسة ودراسة لتوصيل الصرف الصحي للقرية بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية والمشاركة المجتمعية للمواطنين.

من ناحية أخري، وجه الزملوط خلال تفقده لأعمال تطوير نادي الهجن، بتسوية المنطقة المحيطة بمضمار السباق واستكمال أعمال التشجير والتجميل.

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كما افتتح اللواء محمد الزملوط ، الوحدة البيطرية بقرية المكس القبلي بمركز باريس والتي تم إنشائها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتكلفة ٤ ملايين جنيه، وذلك وفي إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي، يرافقه الأستاذ عادل مراد رئيس المركز والدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

كما قام المحافظ خلال جولته التفقدية بالمركز، بافتتاح الوحدة البيطرية بقرية الأربعين 3 والتى تم إنشاؤها بتكلفة 2.2 مليون جنيه لتقديم الخدمات البيطرية اللازمة لأهالي القرية والمناطق المجاورة.

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