حريق محدود بأحد توربينات توليد الكهرباء بالرياح برأس غارب

تعرض أحد توربينات توليد الكهرباء بطاقة الرياح غرب مدينة رأس غارب لحريق محدود اليوم الأربعاء وهو تابع إحدى مزارع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح برأس غارب.

كان اللواء حامد احمد رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق بأحد توربينات توليد الرياح، على الفور تم الدفع بسيارات الدفاع المدني لموقع الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث بمنطقة رأس شقير، ولم يتبين سبب الحريق حتى الآن، تمت السيطرة على الحريق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وقد بدء الحريق لأسباب غير معلومة إلى الآن في أحد المحولات الثانوية للكهرباء

وعلي الفور تم وقف العمل بالموقع بالكامل والدفع بسيارات الدفاع المدني للسيطرة علي الحريق.

وفى سياق آخر عقد اليوم اللواء حامد احمد رئيس مدينة راس غارب اجتماعا لتحديد اماكن غرف تصريف مياه الامطار بشوارع المدينة بحضور مدير الفرع الشمالى لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس فرع جهاز التعمير بالمدينة والتخطيط العمرانى وادارة الازمات .

واضاف رئيس المدينة بأنه تم عمل غرف تصريف مياه الامطار بعمارات ال 469 خلف المرور ومنطقة اسكان حى الروضه وجارى استكمال جميع قطاعات المدينة .

واكد رئيس المدينة على مراجعة جميع طلمبات االصرف الصحى وتطهير المطابق وغرف تصريف الامطار استعدادا لفصل الشتاء واحتمالية سقوط الامطار وسرعة تصريف المياه باماكن التجمع .

تكثيف اعمال لجنة التفتيش على الدروس الخصوصية والسناتر براس غارب.

وفى سياق آخر كلف رئيس مدينة رأس غارب لجان المرور و التفتيش على الدروس الخصوصية والسناتر بمدينة راس غارب.

وتم تشكيل لجنة مكونه من الوحدة المحلية والادارة التعليمية وهيئة التأمينات الاجتماعية وإدارة المباحث من قسم شرطة راس غارب ومارست اللجنة اعمالها بالمرور بقطاعات المدينة المختلفه وتم التأكد من عدم وجود سناتر او دروس خصوصية.

وقامت اللجنة بالمرور ومتابعة متابعة المجموعات الدراسية بالمدارس المكونة من الصفوف الثالث الاعدادى والأول والثاني من الثانوى العام والتجاري فى عدة مدارس برأس غارب والتأكد من الحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب حفاظا على صحتهم وعدم انشار فيروس كورونا وسيتم استمرار اعمال اللجنة يوميا طوال العام الدراسى للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية .