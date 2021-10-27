رئيس لجنة الفيروسات: بلاش نتصرف من دماغنا في تلفي لقاحات كورونا ..فيديو

أكد الدكتور عادل خطاب رئيس اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن فكرة جرعات معززة من اللقاحات أمرا معروف ، ونجد هذا الأمر في لقاح الإنفلونزا العادية.

وأضاف عادل خطاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن الأفضل أن يكون هناك فترة زمنية بين الجرعتين من اللقاح، لافتا إلى أن أعراض الموجة الرابعة من فيروس كورونا تشبه أعراض الانفلونزا العادية.



وتابع الدكتور عادل خطاب رئيس اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن :"بلاش نتصرف من دماغنا في موضع اللقاحات وعلينا الاهتمام بهذا الأمر بشدة"، مشيرا إلى انه يفضل أن يكون الجرعة الثانية من اللقاح من نفس النوع الأول.



وأكمل الدكتور عادل خطاب اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن يفضل أن تكون الجرعة الثالثة التعزيزية من نفس نوع جرعة اللقاح الأولى والثانية أيضا.

