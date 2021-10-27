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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. داعش يتبنى هجوم ديالي ومقتل وإصابة أكثر من 30 شخصاً

صدى البلد

أعلن تنظيم داعش الإرهابي اليوم الأربعاء، تبنيه هجوما استهدف قرية الهواشة في محافظة ديالى شرقي العراق أمس الثلاثاء، أسفر عن مقتل 15 شخصا، وإصابة أكثر من 15 آخرين. بحسب "رويترز".

وقالت قيادة العملية المشتركة في بيان صحفي يوم أمس: "مرة أخرى يحاول مجرمو تنظيم داعش الإرهابي الرجوع إلى أساليبهم اليائسة في استهداف المواطنين الآمنين الأبرياء بعد عجزهم عن مواجهة قواتنا العسكرية والأمنية على امتداد التراب الوطني وبعد هزائم فلولهم وتخاذلهم من جراء الضربات الموجعة في معارك تطهير الأرض العراقية من دنسهم أينما حلوا".

وأضافت: "لقد أقدم المجرمون على تنفيذ اعتداء إرهابي على قرية الهواشة في المقدادية بمحافظة ديالى وسقط جراء الاعتداء 11 شهيدا بينهم امرأة وعدد من الجرحى من المدنيين العزل".

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العراق .. مقتل عنصرين من الشرطة وإصابة آخرين في هجوم مسلح

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه مسلحون أمس في محافظة ديالى إلى 15 قتيلا وأكثر من 15 جريحا فيما تم نقل مصابين إلى خارج المدينة لغرض العلاج.

وحتى مساء الثلاثاء، كانت الحصيلة المعلنة من قبل وزارة الدفاع العراقية تشير إلى مقتل 11 مدنيًا، في المقدادية بالمحافظة، بينما تحدثت المصادر الطبية عن 12 قتيلاً.

وهاجم مسلحون من داعش، أمس الثلاثاء، باسلحة قنص ورشاشات تجمعا للشباب في قرية الرشاد ومن ثم أطلقوا النار عشوائيا على المنازل ولاذوا بالفرار".

العراق داعش ديالي قيادة العملية المشتركة الدفاع العراقية

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