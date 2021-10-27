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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاورات أمريكية كورية بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار النووي

مشاورات أمريكية كورية
مشاورات أمريكية كورية

عقدت نائبة وزير الحد من التسلح والأمن الدولي في الولايات المتحدة بوني جينكينز ونائب وزير خارجية كوريا الجنوبية للشؤون المتعددة الأطراف والشؤون العالمية هام سانج ووك، مشاورات ثنائية رفيعة المستوى بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار في واشنطن.


وجاء في بيان للخارجية الأمريكية اليوم /الأربعاء/ أن هذه المشاورات عقدت لأول مرة في ظل إدارة الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كمالا هاريس، وكانت متابعة للقمة التي انعقدت في مايو 2021 بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حيث أعاد الزعيمان تأكيد رغبتهما في تعزيز التعاون عبر مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك منع الانتشار والأمن العالمي ، والاستخدام المدني للطاقة النووية.


وتبادل الجانبان بشكل مكثف وجهات النظر واتفقا على مواصلة العمل عن كثب ليس فقط في القضايا التقليدية مثل منع انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية ، ولكن أيضًا بشأن القضايا الأمنية الناشئة ، بما في ذلك الفضاء.


وأكدت الدولتان التزامهما بتعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باعتبارها حجر الزاوية في النظام العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار.

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