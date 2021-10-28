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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

1 نوفمبر .. محمد هنيدى يفتتح مسرحيات موسم الرياض بـ سلام مربع

صدى البلد

كشف الفنان محمد هنيدى عن البوستر الرسمى لمسرحية “سلام مربع ” والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض من ١ إلى ٥ نوفمبر.

وعلق هنيدى على البوستر :" نداء عاجل جديد باب الحجز فتح .. هتشوف اللى عمرك ما شفته فى مسرحية “سلام مربع” فى  موسم الرياض ".

ويشارك هنيدي بطولة "سلام مربع" عدد من نجوم الكوميديا مثل بيومي فؤاد، وآيتن عامر، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وإيمان السيد، وميرنا نورالدين، وفنانون آخرون، حيث تدور قصتها حول مطرب شعبي يواجه مواقف طريفة خلال رحلته الفنيّة.

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بصحبة محمد هنيدي.. أيتن عامر تشوق الجمهور لعرض مسرحيتها بموسم الرياض

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كواليس سلام مربع

 

شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها صور من كواليس مسرحية "سلام مربع" بصحبة الفنان محمد هنيدي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وعلقت أيتن عامر علي الصور، كاتبة: “معادنا ١ نوفمبر فى #موسم_الرياض على مسرح بكر الشدى #البوليڤارد بإذن الله فى انتظاركم”.

 

وقالت النجمة أيتن عامر، إنها تواصل حاليا بروفات مسرحيتها "سلام مربع"، مع النجم محمد هنيدي.
 

وأوضحت، أيتن عامر، في تصريح خاص لموقع صدى البلد: عدت من لبنان منذ أيام؛ للبدء في بروفات وتحضيرات مسرحية سلام مربع، مشيرة إلى أن نجوم العمل سيسافرون خلال الأسبوع المقبل إلى المملكة العربية السعودية؛ لعرض المسرحية خلال موسم الرياض، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور.

 

وسبق أن كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن موعد عرضَ مسرحية "سلام مربع" للفنان  محمد هنيدي ضمن موسم الرياض. 
 

وكتب تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مسرحية سلام مربع للنجم الكبير محمد هنيدي أولى مسرحيات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد بتاريخ 26 أكتوبر إن شاء الله".

 

فعاليات موسم الرياض رئيس هيئة الترفيه السعودية مسرحية سلام مربع الفنان محمد هنيدي المملكة العربية السعودية بيومي فؤاد محمد هنيدي

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