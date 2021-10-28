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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يكشف سبب تألق بيرسي تاو سريعا.. وعدم الدفع بمحمد شريف أساسيا.. فيديو

بيرسي تاو
بيرسي تاو

أبدى سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز في مستهل مشوار بطولة الدوري الممتاز أمام الإسماعيلي فى إطار الأسبوع الأول.

وقال قمصان، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى:"بداية قوية ومكسب مهم وحين يخسر الأهلي بطولة دوري صعب يخسر البطولة التالية ولكننا نعود أقوى ونعيد ثقة الجماهير لنا فجمهور الأهلي مُعتاد على البطولات نعم حققنا بطولة أفريقيا ولكن بطولة الدوري هي المحببة للجمهور ونستعد لها بشكل أفضل".

وردّ مدرب النادي الأهلي على كون طريقة لعبهم جديدة أمام الإسماعيلي، بقوله:"هي ليست جديدة فسبق ولعبنا بها أمام صنداونز والترجي ولكن المهم أن يكون لديك توازن ونعطي حرية للثلاثي الهجومي واللاعبون استوعبت فكر موسيماني سريعًا وكان سيكون هناك انتقادات لو لم نفز ولكننا حضرنا للقاء جيدًا".


كما أشاد سامي قمصان، بلاعب فريقه محمد شريف، واصفًا إياه باللاعبين المؤثرين في مسيرة ناديه في الفترة الماضية.

وأضاف :"محمد شريف من اللاعبين المؤثرين في الفريق وكان مؤثرًا في جميع البطولات التي شاركنا بها في الموسم الماضي وكان هداف الدوري ولديه خبرات ولكن لن نلعب كل المباريات بمحمد شريف فلابد أن يكون هناك بدائل فهذا أمر يعطيك أفضلية ومن سيُشارك من عدمه هو قرار مدير فني واللاعبون يلتزمون بذلك".

وأردف مدرب النادي الأهلي، تصريحاته بالإشادة بالوافد الجديد على فريقه بيرسي تاو، قائلاً:" انسجم سريعًا ولديه خبرات ولعب في الدوري الإنجليزي".

 

وأتم  قمصان،في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى:"الأهلي منح موسيماني أيضًا بطولات كبيرة بجانب التي كانت لديه وهو سعيد جدً، وسبق وعمل في 3 أماكن فقط فهو يحب الاستقرار ويحب أن يكون في مكان لفترة طويلة".

واختتم مدرب النادي الأهلي:"موسيماني لديه مشروع بدليل أنه طلب بيرسي تاو وهو إضافة جيدة وأعاد لاعبين من الإعارة فلا يفعل ذلك سوى من يريد العمل والاستمرار فالرجل مُقدر جدًا".

سامي قمصان النادي الأهلي الاسماعيلي محمد شريف بيرسي تاو

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