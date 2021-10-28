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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة.. سيف زاهر يكشف موقف موسيماني من الاستمرار مع الأهلي.. تفاصيل

موسيماني
موسيماني

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن كواليس خاصة بالمدرب الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عقب الفوز على الإسماعيلي برباعية دون رد، في الجولة الأولى من افتتاحية الدوري المصري.

وقال زاهر خلال حديثه ببرنامجه ملعب أون تايم: “موسيماني عقد جلسة من فترة مع زوجته، مديرة أعماله، وقال لها مش عايز عروض ولا عايز أبص عليها، وأنا أعلم أن لديه عروض وقال لها اقفلي هذا الباب، أنا مكمل في النادي الأهلي لمدة عام".


وأضاف: “موسيماني قال للمقربين منه في الجهاز الفني احنا مش قاعدين سنة، احنا قاعدين أكتر من كده، ولو الأهلي قال نتكلم آخر السنة أنا موافق، ولو هنتكلم هنتكلم في موسمين تلاته جايين".

نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي 

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على الإسماعيلي بنتيجة (4-0) ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الجنوب إفريقي بيرسي تاو تألق وسجل هدفين في أول ظهور له، وسجل علي معلول الهدف الأول من ركلة جزاء، واختتم أحمد عبد القادر الأهداف.

الأهلي حصد أول 3 نقاط في الموسم الجديد، ودشن حملته لاستعادة درع الدوري الذي فقده الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 2015، والثانية منذ عام 2004.

بيتسو موسيماني الاسماعيلي الدوري المصري سيف زاهر الأهلى

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