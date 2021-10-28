بعد إعلان خطوبتها.. شائعتان طاردتا سوزان نجم الدين خلال الأيام الماضية

تصدرت الفنانة سوزان نجم الدين تريند جوجل بعد أن أعلنت خطوبتها من خلال برنامج “ET بالعربي”، واستعرضت خاتم الخطوبة وأكدت أنها قصة حب.

جاء ذلك داخل كواليس مسلسل "بيوت من ورق".

وقبل إعلان خطوبتها طاردتها شائعتان خلال الأيام الماضية سارعت سوزان إلى نفيهما.

الشائعة الأولى

الشائعة الأولى كانت عن زواجها من حارس شخصي بعد انتشار صورهما سويا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن سوزان قالت في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، إن هذا الحديث شائعة لا أساس لها= من الصحة، متعجبة من مصدر هذه المعلومات الخاطئة.

وأوضحت سوزان نجم الدين، أنها لا تعلم مصدر هذه الشائعات التي تحيط بحياتها الخاصة موجهة رسالة لمروجيها بضرورة التوقف عن هذه الأمور.

أكد مصدر مقرب منها في تصريحات صحفية أنها التقطته في رحلة بحرية ورغب في التصوير معها لكنها لا تعرفه بشكل شخصي.

الشائعة الثانية

كما أعلنت سوزان نجم الدين عن شائعة أخرى تتعلق بصحتها، قائلة إنها تفاجأت بمكالمات ورسائل هاتفية من أصدقائها وعائلتها يطمئنون على صحتها بعد الحديث حول نقلها إلى المستشفى.

ووصفت الفنانة السورية هذه الشائعات بأنها سخيفة، مشيرا إلى حالة التشويه والقلق الذي يتعرض له بعض المشاهير، وتأثيره على حياتهم الخاصة.