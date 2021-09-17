سوزان نجم الدين تنعى والد الفنانة السورية سلاف فواخرجي

نعت الفنانة سوزان نجم الدين والد صديقتها الفنانة السورية سلاف فواخرجي الذي وافته المنية امس بعد صراع مع المرض وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت قائلة "‏قلبي معك ياحبيبتي..أصعب شي فراق الوالدين..الله يرحموا ويصبر قلبك ويخليلك عيلتك الحلوة ياغالية إنا_لله_وإنا_إليه_راجعون".



أعلنت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين فرع دمشق، عن وفاة والد الفنانة سلاف فواخرجي.

وكتبت الصفحة الرسمية من خلال “الفيسبوك”: “فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي بوفاة والدها وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكانت الفنانة السورية سلاف فواخرجى نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد “الكندوش”.

وقالت سلاف فواخرجى: “انتهى بعون الله وبجهود أفراده تصوير الجزء الثاني من مسلسل الكندوش، لا أستطيع أن أعد بالكثير ولكن أتمنى كل المنى أن نقدم لكم الجزء الثاني أفضل وأجمل وأكثر متعة، وأن يتحول جهدنا إلى نجاح ومحبة تنسينا كل التعب والشقاء وبما يليق بكم أولا وأخرًا، والله ولي التوفيق”.



ويعد مسلسل “الكندوش” بطولة كل من أيمن زيدان وسلاف فواخرجى وسامية الجزائرى وصباح الجزائر و شكران مرتجى وكندة حنا ومن إخراج سمير حسين.