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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل افتتاح طريق الكباش الاثري .. تزاحم السائحين بمعبد الكرنك ..شاهد

اذحام السائحين بمعبد
اذحام السائحين بمعبد الكرنك بالاقصر

تشهد المناطق الأثرية بمدينة الأقصر السياحية إقبالا كبير من السائحين تزامنا مع انطلاق الموسم السياحي الجديد بالأقصر 2021 .

وشهد معبدى الكرنك والأقصر تزاحم من السائحين لمشاهدة طريق الكباش قبل افتتاحه الرسمي بحضور شخصيات عالمية وعامة  وسفراء الدول .

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وكان قد تابع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى  الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بمعابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الكبرى المعروف باسم "طريق الكباش"، وذلك تمهيدا للاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة  للترويج السياحي للمحافظة، وتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار منذ قليل أعمال تطوير الساحة الخارجية لمعابد الكرنك.

و أوضح الاستاذ مصطفي الصغير مدير عام أثار الكرنك ان أعمال التطوير شملت تجديد وإحلال الأرضيات، وتزويدها بالإضاءة المناسبة ودهان الأسوار، وكذا أعمال الزراعة من الأشجار والنخيل وأحواض الزهور بالمسطحات الخضراء، لتحقيق مظهر حضاري متكامل للموقع بما يتفق مع القيمة الأثرية و السياحية للمنطقة بأكملها.

وكان قد تم إنقاذ 19 كبش بالفناء الاول من معبد الكرنك بعد ترميمهم عن طريق بعثة مصرية برئاسة الاثري الكبير صلاح الماسخ وذلك ضمن فاعليات افتتاح طريق الكباش الاثري

 

اذحام السائحين بمعبد الكرنك بالاقصر
اذحام السائحين بمعبد الكرنك بالاقصر
اذحام السائحين بمعبد الكرنك بالاقصر
اذحام السائحين بمعبد الكرنك بالاقصر
اذحام السائحين بمعبد الكرنك بالاقصر
اذحام السائحين بمعبد الكرنك بالاقصر
اذحام السائحين بمعبد الكرنك بالاقصر
اذحام السائحين بمعبد الكرنك بالاقصر
اذحام السائحين بمعبد الكرنك بالاقصر
اذحام السائحين بمعبد الكرنك بالاقصر
اذحام السائحين بمعبد الكرنك بالاقصر
اذحام السائحين بمعبد الكرنك بالاقصر
اذحام السائحين بمعبد الكرنك بالاقصر
اذحام السائحين بمعبد الكرنك بالاقصر
اذحام السائحين بمعبد الكرنك بالاقصر
اذحام السائحين بمعبد الكرنك بالاقصر
اذحام السائحين بمعبد الكرنك بالاقصر
اذحام السائحين بمعبد الكرنك بالاقصر
اذحام السائحين بمعبد الكرنك بالاقصر
اذحام السائحين بمعبد الكرنك بالاقصر
الأقصر وزير السياحة والاثار معبد الكرنك معابد الكرنك طريق الكباش خالد العنانى مدينة الأقصر الدكتور خالد العناني وزير السياحة المناطق الأثرية

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