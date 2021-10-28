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رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس بحوث الصحراء: التوسع في مشروعات حصاد الأمطار وإنشاء البحيرات الصناعية

عبد الله زغلول رئيس
عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء

 أكد الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أهمية الاستفادة من تطبيقات البحوث والمنظمات العربية لتحديث نظم إدارة الموارد المائية والتوسع في مشروعات حصاد الأمطار وإنشاء البحيرات الصناعية .


جاء ذلك خلال تفقد رئيس مركز بحوث الصحراء رفقة الدكتور نصر الدين العبيد مدير المركز العربي للدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، والدكتور السيد خليفة مدير مكتب "أكساد"، اليوم الخميس، محطة بحوث جنوب سيناء، بحضور الدكتور إيهاب زغلول رئيس المحطة.


واستعرض رئيس مركز بحوث الصحراء - خلال الجولة التفقدية - التعريف بنشاطات المحطة ودورها في تنمية محافظة جنوب سيناء، كما تفقد الوفد قطاع الإنتاج النباتي واستمع لشرح الجدوى الاقتصادية لاستخدام المياه المحلاة في الزراعة من خلال النموذج التطبيقي بالمحطة .


وأشار زغلول إلى أهمية توفير نماذج زراعية ذات جدوى اقتصادية من خلال ما توصلت له الأبحاث العلمية، بما يتناسب مع ظروف المنطقة.. لافتا إلى أهمية التعاون بين مركز بحوث الصحراء والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي "أكساد" لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية بمختلف مناطق المشروعات.


وأشاد رئيس مركز بحوث الصحراء بدور "أكساد" في التحسين الوراثي للمجترات الصغيرة من الماعز والأغنام بجنوب سيناء، بما ينعكس على النهوض بالإنتاج الحيواني وتحسين الأوضاع المعيشية لأهالي سيناء، منوها إلى أهمية المشروع القومي للنهوض بإنتاجية الإبل ودور مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع الجهات البحثية والمنظمات العربية في استعراض مقومات تطبيق البحوث العلمية لاختيار أهم سبل التغذية وأهم السلالات وكيفية تعظيم الاستفادة من منتجات الإبل من اللحوم والألبان.. موضحا أن هذا التعاون يأتي استكمالا للمشروعات السابقة والتعاون المشترك بين مركز بحوث الصحراء و"أكساد" خلال الفترة السابقة.


كما تفقد وفد "أكساد" ومركز بحوث الصحراء محطه تحلية المياه المنصة العائمة ومدى قدرتها وكفاءتها وإمكانية تطوير نشر هذا النوع من النماذج لحل بعض المشكلات بالمناطق الساحلية باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
من جانبه، أعرب الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"عن امتنانه الكامل وتقديره لما يقدمه مركز بحوث الصحراء ممثلا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متمثلا بمحطة بحوث جنوب سيناء، مع استعداده الكامل لمزيد من الدعم والتعاون لخدمه جنوب سيناء.. موضحا أن هذا التعاون يأتي دعما لأهالي سيناء لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.


بدوره، أكد الدكتور سيد خليفة مدير مكتب "أكساد" بالقاهرة، أن من أهداف هذا التعاون تعزيز سبل التعاون ليشمل محافظة جنوب سيناء، إضافة لمطروح وسيوة، بما يخدم قطاعا كبيرا من المزارعين في جنوب سيناء.


وفي نهاية الزيارة، التقى خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالوفد، وبحث معهم آفاق التعاون بين المحافظة والمنظمة الدولية.

 

عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء رئيس مركز بحوث الصحراء مكتب أكساد محطة بحوث جنوب سيناء

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