عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر يتفقد اختبارات القدرات للطلاب الجدد

عقدت كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، الامتحان التحريري لاختبارات القدرات للطلاب الجدد.



وأعلنت كلية اللغات والترجمة، أن الامتحان للطالب الذي لم يدخل الامتحان التحريري الذي تم في شهر سبتمبر الماضي ، والطلاب الذين عدلوا رغباتهم لقسم اخر، أو شعبة أخرى، والطلاب الذين رشحهم مكتب التنسيق لأحد الأقسام أو إحدى الشعب بالكلية وأدوا الامتحان الشفوي الخاص بها.

بدوره، تفقد الدكتور محمد غازي، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، برفقة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، امتحانات القدرات للطلاب متمنيا لهم التوفيق.

كليات تشترط اختبار القدرات بجامعة الأزهر



وكشفت جامعة الأزهر ، عن الكليات التي تشترط اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها في العام الجديد.

وأعلنت الجامعة، عن كليات تشترط اختبار القدرات للإلتحاق بها هذا العام بجامعة الأزهر، وهي الكليات التي تخضع لاختبار القدرات حيث تشمل، كليات التربية بنين وبنات، وكليات التربية الرياضية للبنين والبنات، وكلية التمريض للطالبات بالقاهرة، والمعاهد الفنية للتمريض بالقاهرة ودمياط وأسيوط، وكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وكليات الدراسات الإنسانية للبنات ، وكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، وكلية الاقتصاد المنزلي للطالبات بطنطا، وكلية اللغات والترجمة.

اختبارات القدرات للطلاب الجدد بجامعة الأزهر

اختبارات القدرات للطلاب الجدد بجامعة الأزهر

اختبارات القدرات للطلاب الجدد بجامعة الأزهر

اختبارات القدرات للطلاب الجدد بجامعة الأزهر