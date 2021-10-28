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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الوزير المفوض الكولومبي يشارك في اليوم الثقافي بألسن عين شمس 

صدى البلد

نظم قسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن جامعة عين شمس، احتفالية بمناسبة اليوم الثقافي الكولومبي، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وبحضور فيليبي ألبارادو جايتان، الوزير المفوض بسفارة كولومبيا بالقاهرة.

وخلال كلمتها أكدت الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الاحتفالية تأتي في إطار دعم العلاقات الثقافية بين البلدين، مؤكدة أن كلية الألسن بجامعة عين شمس هي البوابة الرئيسية للتواصل و التعاون الدولي بين الشرق الأوسط و الظهير الإفريقي و بين دول العالم الغربي، بما تمتلكه من كوادر متخصصة في مختلف لغات العالم، مشددة أن إدارة الكلية لا تألو جهدًا مد أواصر التعاون و عقد الشراكات المثمرة مع مختلف بلدان العالم بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي المتميز الذي يحظى به طالب كلية الألسن بجامعة عين شمس.

 

ولفتت إلى أن تطوير العملية التعليمية يحتاج إلى تطوير البنية التحتية للكلية بالتزامن مع عقد الشراكات الدولية، كذلك التوسع في إنشاء البرامج المتخصصة في اللغات المختلفة لإعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على تلبية متطلبات الدولة المصرية والمساهمة بدورها في استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

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بينما أكد أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن عقد اليوم الثقافي الكولومبي في كلية الالسن بحضور الوزير المفوض لسفارة كولومبيا بالقاهرة يعد إشارة قوية الى الدور الهام الذي تلعبه كلية الالسن في التواصل بين الثقافات وتعزيز الروابط العلمية والثقافية مع الدول التي تدرس لغاتها بالكلية مشيرا الى ان الالسن تعتبر بمثابة محفل دولي يتحدث اعضاؤه بخمسة عشر لغة وتجتمع به عادات وتقاليد قارات العالم الستة

وأشار  د. محمد الصغير رئيس قسم اللغة الإسبانية أن هذه النوعية من الأنشطة تطور من مستوى طلاب اللغات وأن دوله كولومبيا من الدول الشقيقة التي نسعد بالتعاون معها.

وأضافت د. يمنى عزمي أن هذه النشاط من طرق التعليم غير التقليدية التي توسع من مدارك الطلاب وأن القسم يحرص على القيام بمثل هذه الأنشطة مع كافة سفارات الدول المتحدثة باللغة الإسبانية.

أكد السيد/ فيليبي ألبارادو جايتان، الوزير المفوض بسفارة كولومبيا بالقاهرة، أن الشعب الكولومبي يحظى بعلاقات متميزة مع الجانب المصري على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وقدم محاضرة تعريفية عن الشعب الكولومبي و أشهر الأدباء به على مر العصور خاصة ومن أشهرهم جابرييل جارسيا ماركيز  الحائز على جائزة نوبل، كذلك قدم عرضًا عن أبرز الفنانين، وتضمنت المحاضرة عرضًا للتاريخ و الحضارة و الثقافة الكولومبية، و كذلك تحدث عن القهوة الكولومبية كأحد أهم المنتجات الكولومبية، و أشار إلى أبرز الأكلات الشعبية.

وقام بإهداء مجموعة من الكتب الكولومبية باللغة الإسبانية وترجمات بعض الكتب الكولومبية إلى اللغة العربية، لمكتبة الكلية، وقام بعرض فيلم سينمائي كولومبي يجري عرضه الأن في مهرجان السينما الإيبروأمريكية، كما قام بإجراء مسابقة مع طلاب القسم عن المعلومات التى تناولها خلال المحاضرة، وقام بإهداء الفائزين قهوة كولومبية.

وفي الختام قامت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، بتكريم السيد/ فيليبي ألبارادو جايتان، الوزير المفوض بسفارة كولومبيا بالقاهرة، وتسليمة شهادة تقدير تكريمًا لجهوده في إثراء التواصل الثقافي بين الشعبين الصديقين من خلال بوابة اللغات الأولى في الشرق الأوسط كلية الألسن بجامعة عين شمس.

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جامعة عين شمس كلية الألسن جامعة عين شمس اليوم الثقافي الكولومبي السيد فيليبي ألبارادو جايتان سفارة كولومبيا بالقاهرة اخبار التعليم

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