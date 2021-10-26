عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

28 أكتوبر .. اللقاء التعريفي الأول لوحدة الابتكار وريادة الأعمال بألسن عين شمس 

اللقاء التعريفي
اللقاء التعريفي الأول لوحدة ريادة الأعمال بألسن عين شمس

تنظم وحدة الابتكار وريادة الأعمال بكلية الألسن بجامعة عين شمس، اللقاء التعريفي الأول للطلاب،  بعنوان "الإبداع.. هو النظر إلى المألوف بطريقة غير مألوفة"، تحت رعاية أ.د. محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د. أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د. سلوى رشاد، عميد الكلية، أ.د. أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د. رضوى قطيط، مدير وحدة الابتكار بالكلية، وبحضور أ.د. محمد البحيري، مدير مركز الابتكار بالجامعة، أ.د. وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار بالكلية.

txt

انطلاق المؤتمر الدولي الأول لآثار عين شمس

txt

افتتاح مهرجان الأسر الطلابية بآداب عين شمس

وأوضحت أ.د. سلوى رشاد، عميد الكلية، أن اللقاء التعريفي الأول لوحدة الابتكار وريادة الأعمال بالكلية سيتم عقده في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٨ من أكتوبر الجاري، بقاعة الترجمة الفورية بالكلية، ويستهدف تقديم عرض شامل عن ماهية تعريف الابتكار ومدى أهميته في الحياة الجامعية.

وأكدت أن الابتكار هو المُخرَجُ الرئيسي الذي من أجله تم إنشاء الجامعات في المجتمعات العالمية، وشددت على أن التعليم داخل جدران الجامعة مختلف بشكل كليّ عن التعليم في المدارس، بالبحث عن المعلومة سيصبح هو الشغل الشاغل للطالب أثناء دراسته؛  وليس مجرد تلقي العلوم من المعلمين.

و أضافت أن المنهج البحثي للطلاب يعمل على إيقاظ شعلة التفكير بعقل الطالب الجامعي، ليقوم بدوره باستخدام العلوم التي يتلقاها و البحث عن معلومات إضافية يمكن من خلالها التوصل إلى نتائج و اختراعات قادرة على تلبية متطلبات المجتمع المحلي و الإقليمي والعالمي أيضًا.

وأكدت أن جامعة عين شمس، برئاسة أ.د. محمود المتيني، رئيس الجامعة، وضعت خطوطا عريضة لتنمية قدرات الطلاب و إنتاج طلاب مسلحين بقدر كبير من المهارات و الدراسات البحثية بجانب العلوم التي يتلقونها بالجامعة للوصول إلى مستويات تضاهي المستويات العالمية في الوصول إلى حلولِ جذرية ليس فقط للمشكلات الموجودة بالمجتمع المحيط بالجامعة؛ بل توقع المشكلات قبل حدوثها ووضع خطط استراتيجية معتمدة على العلم الحديث؛ لتجنبها و استثمار آثارها السلبية وتحويلها الى أدوات إيجابية تسهم بدورها في خدمة المجتمع.

كما سيتم عقد ورشة عمل iDiscovery على هامش اللقاء التعريفي تهدف إلى مساعدة 
الحضور على اكتشاف شغفهم ، وأسلوبهم في ريادة الأعمال، وبناء عقلية ريادة الأعمال باستخدام بعض مبادئ المنطق السليم، كما ستتطرق الورشة إلى  تناول بعض المبادئ لتحقيق النجاح ، و طرق تحديد المشكلات وتحويلها إلى فرص ابتكارية محتملة.

وحدة الابتكار و ريادة الأعمال كلية الألسن جامعة عين شمس التعريفي الأول للطلاب محمود المتيني وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار بالكلية

ترشيحاتنا

البرهان: القوات المسلحة قدمت كل ما يمكن أن تتنازل عنه لتحقيق أحلام الشعب السوداني

«خريجي الأزهر»: دورة تدريبية حول تطوير مهارات الحاسب لتأهيل الوافدين لسوق العمل

البرهان: استجبنا لإرادة الشعب السودانى ووضعنا أيدينا بأيدي القوى الوطنية| فيديو

الجزائر.. قرار بمنع استعمال اللغة الفرنسية وتعميم العربية

قائد القوات المسلحة السوداني يكشف مصير حمدوك وكواليس حماية الجيش للبلاد

محافظ بني سويف: الدولة المصرية واجهة الهجرة غير الشرعية بشجاعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

ترتيب صادم لـ محمد صلاح.. قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي

وزيرة الصحة: استقبلنا 250 ألف جرعة من «أسترازينيكا» بمطار القاهرة.. اليوم

واقعة غريبة.. حرامي يسرق هاتفا وينشر صوره على فيسبوك صاحب الموبايل

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

مدير منظمة الصحة العالمية يعلن وقت انتهاء كورونا..وإعلان مزعوم عن دولة لم يدخلها الوباء

بعد إغلاق التصويت.. عائق وحيد يهدد تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية

حقيقة وجود أزمة في توفير القمح بمختلف المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

فيديو

فيديو جراف.. دون خسائر.. زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إثيوبيا

فيديو جراف.. تاريخي.. الرئيس السيسي يلغي مد قانون الطوارئ

فيديوجراف.. رئيسا للنادي.. أسباب عودة مرتضى منصور للزمالك

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ