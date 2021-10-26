28 أكتوبر .. اللقاء التعريفي الأول لوحدة الابتكار وريادة الأعمال بألسن عين شمس 

تنظم وحدة الابتكار وريادة الأعمال بكلية الألسن بجامعة عين شمس، اللقاء التعريفي الأول للطلاب، بعنوان "الإبداع.. هو النظر إلى المألوف بطريقة غير مألوفة"، تحت رعاية أ.د. محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د. أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د. سلوى رشاد، عميد الكلية، أ.د. أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د. رضوى قطيط، مدير وحدة الابتكار بالكلية، وبحضور أ.د. محمد البحيري، مدير مركز الابتكار بالجامعة، أ.د. وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار بالكلية.

وأوضحت أ.د. سلوى رشاد، عميد الكلية، أن اللقاء التعريفي الأول لوحدة الابتكار وريادة الأعمال بالكلية سيتم عقده في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٨ من أكتوبر الجاري، بقاعة الترجمة الفورية بالكلية، ويستهدف تقديم عرض شامل عن ماهية تعريف الابتكار ومدى أهميته في الحياة الجامعية.

وأكدت أن الابتكار هو المُخرَجُ الرئيسي الذي من أجله تم إنشاء الجامعات في المجتمعات العالمية، وشددت على أن التعليم داخل جدران الجامعة مختلف بشكل كليّ عن التعليم في المدارس، بالبحث عن المعلومة سيصبح هو الشغل الشاغل للطالب أثناء دراسته؛ وليس مجرد تلقي العلوم من المعلمين.

و أضافت أن المنهج البحثي للطلاب يعمل على إيقاظ شعلة التفكير بعقل الطالب الجامعي، ليقوم بدوره باستخدام العلوم التي يتلقاها و البحث عن معلومات إضافية يمكن من خلالها التوصل إلى نتائج و اختراعات قادرة على تلبية متطلبات المجتمع المحلي و الإقليمي والعالمي أيضًا.

وأكدت أن جامعة عين شمس، برئاسة أ.د. محمود المتيني، رئيس الجامعة، وضعت خطوطا عريضة لتنمية قدرات الطلاب و إنتاج طلاب مسلحين بقدر كبير من المهارات و الدراسات البحثية بجانب العلوم التي يتلقونها بالجامعة للوصول إلى مستويات تضاهي المستويات العالمية في الوصول إلى حلولِ جذرية ليس فقط للمشكلات الموجودة بالمجتمع المحيط بالجامعة؛ بل توقع المشكلات قبل حدوثها ووضع خطط استراتيجية معتمدة على العلم الحديث؛ لتجنبها و استثمار آثارها السلبية وتحويلها الى أدوات إيجابية تسهم بدورها في خدمة المجتمع.

كما سيتم عقد ورشة عمل iDiscovery على هامش اللقاء التعريفي تهدف إلى مساعدة

الحضور على اكتشاف شغفهم ، وأسلوبهم في ريادة الأعمال، وبناء عقلية ريادة الأعمال باستخدام بعض مبادئ المنطق السليم، كما ستتطرق الورشة إلى تناول بعض المبادئ لتحقيق النجاح ، و طرق تحديد المشكلات وتحويلها إلى فرص ابتكارية محتملة.