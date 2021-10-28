ضمن 10 في العالم.. دمياط تحصل على  جائزة اليونسكو لمدن التعلم

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني الى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، لحصول محافظة دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم ضمن 10 مدن على مستوى العالم لعام 2021.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها وسعادتها لحصول محافظة دمياط بقيادة الدكتورة منال عوض على هذه الجائزة الهامة التي تؤكد اهتمام مصر بالتعليم ، وتعكس الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدكتورة منال عوض للنهوض بالمحافظة ، مؤكدة أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية العظيمة التي تشرف مصر فى جميع الوظائف التي تتقلدها ، متمنيه لها المزيد من التقدم والنجاح .

كما عبرت رئيسة المجلس عن سعادتها بالمشروع الذى تقدمت به محافظة دمياط عن تمكين المرأة والمدن الآمنة لها والذى حظى بتقييم جيد جداً على الرغم من ظروف تنفيذه خلال جائحة فيروس كورونا ، مؤكدة أن هذا يتسق مع جهود الدولة لدعم وتمكين وحماية المرأة .



