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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آخر الهزار موت.. زوج يقتل زوجته بالسكين بسبب وصلة مزاح فى الأقصر

جثة
جثة

شهدت مدينة الأقصر فى الساعات الأخيرة جريمة بشعة وهى قتل زوج لزوجته بعد أن انقلب الهزل إلى جد .

 

وتعود أحداث الواقعة بعد أن تلقت مديرية أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة بندر الأقصر يفيد بالعثور على جثة ربة المنزل تدعي "م.ي.ع"،  البالغة 20 عامًا داخل شقتها بإحدى العمارات السكنية بوسط مدينة الأقصر.
 

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتبين من التحريات الأولية اتهام زوجها "ح.ع.م"، يبلغ من العمر 28 سنة بقتلها عقب حدوث مشادة كلامية بين الزوجين نتج عنها قيام الزوج بإنهاء حياة زوجته مستخدما سكينة مطبخ لتلقى مصرعها وتلفظ أنفاسها الأخيرة.
 

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وأكد مصدر  من الجيران بأن الزوجين لم يمر على زواجهما الأربعة أشهر وكانوا فى غاية السعادة ولكن فى يوم الحادث كان الزوجين فى حالة ضحك وهزار متبادل بينهما ووصل الهزل بينهما باستخدام السلاح الأبيض “ السكين ” على حد قوله .

وبعد وقت من الهزل تحول إلى جد ومشادات كلامية بين الاثنين وانتهى بهم بقيام الزوج بطعن زوجته مما أسفر عنه مقتلها فى الحال ، فقام الزوج بحملها ولف الجثة بملاية سرير ووضعها أسفل السرير وغلق المنزل وخرج وبعد فترة اتصل به أهل زوجته للاطمئنان عليه ، فأنكر أنه يعلم عنها شئ قائلا “ هى فى البيت ومعرفش ليه مش بترد على التليفون ” .

وعلى الفور انتقل أهل الزوجة إلى المنزل ووجدوا الجثة وتم إبلاغ الشرطة ، وتم القبض على الزوج واعترف بأنه قتلها بالخطأ عقب مشادات كلامية بينهم .

تحرر محضرا بذلك واخطرت النيابة لتولى التحقيقات ووضعت الجثة داخل مشرحة مستشفي الكرنك الدولي .

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