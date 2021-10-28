مجلس جامعة بنها يكرم منسق المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"

كرم مجلس جامعة بنها في اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، رانيا معتز عيسى، مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" بالجامعة.

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جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة ، وعمداء الكليات ، وأعضاء المجلس والأمناء المساعدين.



وقال الدكتور جمال سوسه ان الجامعة حريصة على الاهتمام والمشاركة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة " صنايعية مصر " لتدريب الشباب وطلاب التعليم الفنى على الحرف اليدوية ، ومبادرة " حياة كريمة " لتطوير قرى الريف المصرى ، بالإضافة الى المبادرات الصحية.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة قد شهد تطورا ملحوظا فى الخدمات التى يقدمها للمجتمع المحلى وأبناء محافظة القليوبية.



يذكر أن مبادرة "صنايعية مصر" تعد إحدى أهم المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالجامعات المصرية، ونجح قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها فى تنظيم المرحلة الأولى والثانية والثالثة للمبادرة حيث تستهدف مبادرة " صنايعية مصر" تدريب وتأهيل طلاب مدارس التعليم الفنى فى القليوبية وأصحاب الأعمال اليدوية والمهن والحرف التراثية.



كما قامت الجامعة بالاستعانة بطلاب المبادرة فى تنظيم القوافل المجتمعية التى ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى بشبين القناطر ، بالاضافة الى تنظيم معرض لمنتجات الطلاب خلال فترة عمل المبادرة والتى تم تصنيعها بمساعدة الخبراء والمتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.