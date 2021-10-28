"لسه نوارة" تبدأ فعاليتها بقرية المراشدة في قنا لمناهضة الزواج المبكر

إيقاف 13 حالة..

استقبلت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، نجلاء دسوقي، منسق حملة "لسه نوارة"، التي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة، لمناهضة الزواج المبكر للأطفال، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، جاء ذلك بحضور سميحة سعد مدير اللجنة العامة لحماية الطفل بقنا.

واستمعت السكرتير العام المساعد، خلال اللقاء للجهود التي تبذلها اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، حيث تم إيقاف ١٣ حالة زواج مبكر، خلال الـ ٩ أشهر الماضية، مشيدةً بالدور التي تؤديها اللجنة في التصدي لكافة ظواهر العنف ضد الأطفال، فضلاً عن دورها التوعوي للأسر بأهمية احتياجات الطفل للتنشئة السليمة.

و من جانبها أكدت منسق حملة "لسه نوارة"، أن المجلس يسعى دائما لحماية الأطفال، لاسيما الفتيات من كافة أنواع العنف ضدهن، لافتةً إلي أن زواج الأطفال ما هو إلا تكريس لدائرة العنف ضد فتيات في عمر الزهور ، وأن الحملة تستهدف ١٤ قرية من قرى حياة كريمة، في ١١ محافظة على مستوى الجمهورية، منها قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا.

و أضافت سميحة سعد ، مدير اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، بأن فعاليات الحملة بدأت يوم ٢٧ وتستمر حتي يوم ٣١ أكتوبر الجاري، وتستهدف توعية الأسر بمخاطر زواج الأطفال من سن ١٢ عام وحتى سن ١٨ عام، وتأثيره السلبي علي الجوانب الصحية و النفسية والمجتمعية على الفتيات، لافتة إلى أن زواج الأطفال انتهاك جسيم لهن ويعرض حياتهن للخطر و عائق من عوائق تنمية الأسرة ، و أنه أحد الأسباب الرئيسية للإضرار بمستقبل الفتيات لأنه يسلبهن حقوقهن التي كفلها لهن القانون والدستور.

و أكدت سعد ، أن الأطفال لهم حق أصيل في أن يعيشوا حياة سوية في كل مرحلة من مراحل حياتهم، مناشدة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن تلك الوقائع من خلال منظومة نجدة الطفل والتي تتمثل في الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الأرقام ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو ٠١٠١٦٦٠٩٥٧٩ أو من خلال تطبيق نبتة مصر، فضلاً عن استقبال الشكاوى من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة و الأمومة.

يذكر أن فعاليات حملة " لسه نوارة " تضمنت عقد ندوات توعوية و تثقفية لأهالي قرية المراشدة بمخاطر الزواج المبكر للفتيات، بالوحدة المحلية لقرية المراشدة، وعمل زيارة ميدانية لمدرسة الشهيد "عبدالله علي" بذات القرية بحضور الدكتورة سلمى القاضى ، مدير فرع المجلس القومى للطفولة و الأمومة بقنا ، و الدكتورة ابتسام فتح الله، مدير إدارة الثقافة بمديرية الصحة، و الدكتور أشرف محمد، مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة.

فعاليات حملة "لسه نوارة" بقنا

فعاليات حملة "لسه نوارة" بقنا

فعاليات حملة "لسه نوارة" بقنا

فعاليات حملة "لسه نوارة" بقنا

فعاليات حملة "لسه نوارة" بقنا