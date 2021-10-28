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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة بنها يكرم 13 عالما بقائمة السيفير الدولية لأفضل 2% من علماء العالم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة 13 عالما  بجامعة بنها بقائمة السيفير الدولية لأفضل 2٪ من علماء العالم.

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جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والاستاذة شيرين شوقي امين عام الجامعة وعمداء الكليات واعضاء المجلس والأمناء المساعدين.


ووجه رئيس جامعة بنها نيابة عن مجلس جامعة بنها التهنئة الى علماء الجامعة الذين وردت أسماؤهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم متمنياً لهم التوفيق والمزيد من التقدم خلال مسيرتهم العلمية.
من ناحية اخري شهد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية السابق رئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، اجتماع لجنة القطاع والذي عقد في رحاب جامعة بنها.


جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم وأعضاء لجنة القطاع وشيرين شوقى أمين عام الجامعة ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.


وفي كلمته أعرب الدكتور جمال سوسة عن سعادته باستضافة جامعة بنها لاجتماع لجنة العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، موجها التحية للجنة القطاع والأعضاء.


وأكد "سوسه" أن قطاع العلوم الأساسية يعد من القطاعات الهامة داخل المجلس الأعلى للجامعات ويضم في عضويته مجموعة عمداء كليات العلوم و الخبراء في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية.


من جانبه وجه الدكتور معوض الخولي الشكر لرئيس جامعة بنها ونواب الجامعة على انعقاد لجنة القطاع بجامعة بنها.


وأكد "الخولى" حرص اعضاء لجنة قطاع العلوم الأساسية على تطويره بما يتواكب مع رؤية الدولة حيث يقوم القطاع بإنتاج 40 % من البحث العلمى بالجامعات، بالإضافة الى العمل على تطوير كليات العلوم بالجامعات المصرية.

جامعة بنها بنها القليوبية محافظة القليوبية رئيس جامعة بنها

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