بجوائز قيمتها مليون دولار.. تفاصيل بطولة جولف لنساء السعودية

تستضيف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطولة "أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف" المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، و"سلسلة بطولات أرامكو للفرق؛ وذلك خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر المقبل، وسلسلة بطولات أرامكو للفرق خلال الفترة من 10 إلى 12 من الشهر ذاته على نادي وملعب رويال غرينز بمشاركة 100 لاعبة من مختلف أنحاء العالم يتنافسن للحصول على أكبر حصة من جائزة البطولة التي تصل إلى مليون دولار أمريكي.

وتعد سلسلة بطولات أرامكو للفرق آخر جولات السلسلة العالمية التي قد انطلقت من لندن مروراً بسوتوجراندي في إسبانيا وصولاً إلى نيويورك.

وتشكّل السلسلة مفهوماً جديداً في رياضة للجولف ، حيث تتكون من أربع بطولات تم اعتمادها ضمن الجولة الأوروبية للسيدات في وقت سابق من هذا العام. ويقوم نظام البطولة على مُشاركة فرق يضم كل واحدٍ منها ثلاث لاعبات مُحترفات ولاعبة مصنّفة ضمن فئة الهواة، وتتنافس الفرق للفوز بجائزة مالية بقيمة 800 ألف دولار أمريكي، إضافةً إلى 200 ألف دولار لصاحبة أفضل معدّل فردي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتعود اللاعبة الإنجليزية تشارلي هول البالغة من العمر 25 عاماً للمشاركة على أرض المملكة للعام الثاني على التوالي وذلك عقب مشاركتها في جولة نيويورك التي قدمت خلالها أداءً مميزاً توجته بتحقيق الجائزة الفردية، وتنظم إلى جانبها الدنماركية إميلي كريستين بيدرسن،التي سجلت نجاحاً كبيراً في المملكة في العام الماضي حيث انتزعت جميع الألقاب الممكنة بتحقيقها للقب بطولة "أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف، كما تُوج فريقها بلقب بطولة السعودية الدولية النسائية للفرق – المسمى السابق لسلسلة بطولات أرامكو للفرق - واستطاعت بيدرسن تحقيق أفضل نتيجة فردية.

وتشارك مع هول وبيدرسن في منافسات بطولتي أرامكو الدوليتين نخبة من ألمع لاعبات الجولف ومن ضمنهم الإنجليزية أنابيل ديموك، والسويدية آنا نوردكفيست، والأسترالية مينجي لي، والإنجليزية جورجيا هال.