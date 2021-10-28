التموين تكشف آخر تطورات إعادة تسعير رغيف الخبز

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن رغيف الخبز خط أحمر، ولا يستطيع أحد الحديث حوله، معقبًا: "سعر الرغيف ما زال بـ5 قروش رغم ارتفاع التكاليف".

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك دراسة حول إعادة تسعير الرغيف، وسيتم عرض هذه الدراسة على القيادة السياسية ، متابعًا: "حتى الآن لا يوجد أي جديد حول أسعار رغيف الخبز".

ولفت إلى أن سعر السكر ما زال حتى 8.5 في التموين، ولدينا مخزون استراتيجي آمن جدًا من كافة السلع، مشيرًا إلى أن وزارة التموين خدمية، وتعمل على توفير السلع بالسعر المناسب للمواطن المصري.

ولفت إلى أن وزارة التموين قامت بضخ 7 آلاف طبق في مجمعات وزارة التموين بسعر 49 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الزراعة لخفض أسعار بيض المائدة.



