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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزادات عالمية.. نيسان جي تي ار تقدم إصدارا للأعمال الخيرية| تفاصيل

مزادات عالمية ..
مزادات عالمية .. نيسان جي تي ار تقوم بعمل خيري

تمكنت النسخة نيسان جي تي ار أن تحتل مكانة قوية داخل الأسواق العالمية للسيارت، نسبة إلى قدراتها الفريدة والمميزة، مع تصميمها الخارجي الذي ينتمي إلى فئة الطرازات الرياضية، ويبدو أن هذه النسخة نالت إعجاب الفنان الكندي Alex McLeod الذي استند إليها لتقديم النسخة NFT صاحبة الاطلالة المبهرة.

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واستطاعت النسخة NFT من نيسان جي تي ار أن تباع بقيمة تزيد عشرة اضعاف عن قيمتها الحقيقة والتي تقدر بـ 220 ألف دولار أي ما يقرب من 3 ملايين جنيه و 500 الف، ليصل سعر هذه النسخة إلى 2,301,438 دولار وبعد خصم القيمة السعرية الفعلية سوف تصل قيمتها إلى 2,081,428 وهو المبلغ الذي سيتم التبرع به لصالح الجمعيات الخيرية.

الاداء الفني للسيارة نيسان جي تي ار

تعتمد النسخة نيسان جي تي ار على منظومة الدفع الكلي للعجلات، حيث تستمد قوتها من سواعد محرك سداسي الاسطوانات طراز V6، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 592 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 652 نيوتن/متر، مع سعة لترية قدرها 3800 سي سي، مقترن بناقل حركة دابل كليتش مكون من 6 سرعات.

وترتكز السيارة على جنوط رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة، مع طلاء خارجي باللون الرمادي، ولمسات خارجية من الياف الكربون، ومن المفترض أن يمتلك مشتري السيارة نسخة حقيقة من المفتاح الخاص بالسيارة نيسان جي تي ار نيسمو.

ومن خلال التصميم الخارجي يبدو أن الفنان الكندي Alex McLeod استوحى الفكرة من خيال اشبه بالمركبات الخارقة، وذلك على طريقة العاب الفيديو المميزة، والتي تبرز جمال وروعة تلك النسهة الفريدة صاحبة العمل الخيري.

نيسان جي تي آر نيسان جي تي ار NFT النسخة NFT سيارة نيسان جي تي ار

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