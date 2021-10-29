باجاني هويرا تريكولور موديل 2021 ... مزيج من القوة و الأناقة

تتميز شركة باجاني بإصداراتها الرياضية الخارقة و التي تأتي بمواصفات ميكانيكية قوية و مذهلة تضعها دائماً وسط أسرع و أقوى السيارات في العالم ، بالأضافة لتصميماتها الجديدة و المبتكرة ، حيث تولي الشركة الأيطالية أهتماماً كبيراً بالتصميم الخارجي و تصميم المقصورة الداخلية بأفخم الخامات.

و تستمد سيارة باجاني هويرا تريكولور موديل 2021 قوتها من محرك خارق عالي الأداء V12 مثبت في المنتصف بسعة 6000 سي سي يتستطيع توليد قوة تصل الي 840 حصان و عزم دوران يصل الي 1000 نيوتن / متر متصل بناقل حركة متتابع يتكون من 7 سرعات حيث تتشابهه هذه السيارة كثيراً في إمكانياتها مع السيارة المخصصة للحلبات باجاني هويرا أيمولا.

و علي مستوى التصميم الخارجي تأتي سيارة باجاني هويرا تريكولور موديل 2021 بتصميم رياضي مختلف و جديد و تم تصنيع هيكلها الخارجي من ألياف الكربون لتقليل وزن السيارة حيث يبلغ وزها الأجمالي 1246 كيلوجرام كما تأتي بمصد أمامي كبير و جناح أمامي وجناح خلي خاص لدعم نظام الديناميكية الهوائية و الثبات أثناء السرعة العالية.

و من الداخل جاءت باجاني هويرا تريكولور موديل 2021 بمواصفات داخلية قوية و حديثة تم كسوتها بكساء مستوحى من طائرات Aermacchi MB-339 و مقبض تبديل سرعات بتصميم أنيق مصنوع من الألمونيوم و قطع زخارف زرقاء و مزيج من اللونين الأبيض و الأسود في مقاعد السيارة و السقف.

و سيبلغ سعر السيارة عالمياً 6.7 مليون دولار و سيتم أصدار 3 نسخ منها فقط.