5.75 دولار .. "مدبولي" يحدد أسعارا جديدة لبيع الغاز الطبيعى للأنشطة الصناعية

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم ٢٩٠٢ لسنة ٢٠٢١، لتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد للأنشطة الصناعية.

وحدد القرار بالمـادة الأولـى، سعر بيع الغاز الطبيعى المورد للأنشطة الصناعية على النحو الآتى :

- 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت.

- 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب.

- 5.75 دولار لكل مليـون وحـدة حراريـة بريطانيـة لـصناعات الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود .

- 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى .

و يستمر العمل بأسعار الغاز الطبيعي الواردة بقـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقم 745 لسنة ٢٠٢٠ والمادة الثالثة من قرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 744 لسنة ٢٠٢٠ المشار إليهما.