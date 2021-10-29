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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالصوت والصورة .. مرتضى منصور يرد على شائعة وفاته إثر أزمة قلبية

صدى البلد

علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الشائعات المنتشرة بشأن وفاته إثر أزمة قلبية.

ونشر مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” بيانا قال  فيه : "الحرب القذرة مازالت مستمرة من الكل*ب المسعوره ضدي . بطمن كل محبيني الحمد لله انا بخير . وبطلب من اجهزة الدولة اليقظة ان تتوصل للكل*ب الذين يطلقون الأشاعات الكاذبة لبث الذعر بين الناس .

وأضاف :" أنا أتناول عشائي الآن وبعد دقائق ساطمنكم بالصوت والصورة وأرد علي هؤلاء الذين ازعجوا أفراد عائلتي في قريتي وتسببوا في قلق كل محبينا" .

وكانت  الكاتبة الصحفية أمل فوزي، زوجة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام السابق اعلنت عن تعرض الصفحة الرسمية لـ زوجها بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” للاختراق.

وذلك بعد أن نشرت الصفحة الرسمية لـ أسامة هيكل، تعليقا  حول  وفاة مرتضي منصور إثر أزمة قلبية مفاجئة، لترد أمل فوزي قائلة:  “ الصفحة الرسمية لزوجي أسامة هيكل تم اختراقها فعذرا ..ونرجو الحذر من تلقي اي رسالة لانها مرسله من الهاكر”.

أسامة هيكل مرتضى منصور الزمالك نادي الزمالك حرب ازمة قلبية رئيس نادي الزمالك

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بالصوت والصورة .. مرتضى منصور يرد على شائعة وفاته إثر أزمة قلبية

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