مجلس النواب الأمريكي يؤجل التصويت على قانون البنية التحتية بحجم تريليون دولار

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تأجيل التصويت بشأن مشروع القانون حول تمويل مشاريع البنية التحتية بقيمة تريليون دولار.

وقالت بيلوسي في رسالة إلى النواب الديمقراطيين، إن "الخبر الجيد هو أن غالبية الذين لم يكونوا مستعدين للتصويت بـ "نعم" اليوم، أكدوا تمسكهم بدعم (التشريع)".

يذكر أن جزءا من النواب الديمقراطيين يشترطون دعمهم لقانون البنية التحتية لتمرير حزمة كبرى للدعم الاجتماعي ومحاربة تغير المناخ.

وقدم الرئيس جو بايدن يوم الخميس حزمة الحوافز الاجتماعية بقيمة 1.75 تريليون دولار، وقال إن من شأن تلك الحزمة أن توحد الديمقراطيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن إدارة بايدن على ثقة بتمرير الكونغرس للتشريع حول البنية التحتية والحزمة الكبرى من الحوافز الاجتماعية قريبا.