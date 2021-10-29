مصطفى مراد : فرنسا تتجاهل تألق محمد صلاح لضمان تتويج بنزيمة بلقب أفضل لاعب في العالم

أكد مصطفي مراد فهمي نائب رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب يعد الأحق حاليا بـ لقب أفضل لاعب في العالم.

وأضاف مصطفي مراد في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” ان محمد صلاح يقدم أداء رائعا لا مثيل له ولكن هناك حالة تجاهل للأمر خاصة في فرنسا من أجل تتويج كريم بنزيمة باللقب.

وأضاف أن هناك حالة من الغضب في أوروبا من اقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا ” من اقامة كاس العالم كل عامين مشددا ان امريكا الجنوبية اعلنت عدم مشاركتها في كأس العالم إذا أقيم كل عامين.

وعن رابطة الأندية المحترفه فأكد أن نجاح رابطة الأندية المحترفة مرتبط بعدم الصراع معها من قبل اتحاد الكرة المصري .

وأضاف ان التزام الجمهور في المدرجات سيساعد على زيادة الاعداد مستقبلا.

نوستالجيا/ زى النهاردة.. الاهلي يصعد لنهائي ابطال الكؤوس لأول مرة فى تاريخه رغم التعادل مع المقاولون ١/١

تعادل يوم الاحد 28 أكتوبر عام 1984 فريق المقاولون العرب و الاهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما علي ستاد القاهره في اياب الدور قبل النهائي لبطولة ابطال الكئوس.

وبتلك النتيجة نجح النادى الاهلي فى الصعود الي الدور النهائي للمرة الاولي في تاريخه بعد أن تم احتساب هدفه بهدفين.

تقدم محمود الخطيب للمارد الأحمر في الدقيقة 45 من الشوط الاول فيما تعادل ناصر محمد علي لحامل اللقب في الدقيقة 21 من الشوط الثاني.

وبدأ المقاولون العرب بتشكيلة ضمت كل من:

جوزيف أنطوان بل / علي شحاتة / جمال سالم / عادل الكردي / خالد عصمت / محمد رضوان (سعيد الشيشيني 46 ") / علاء عبد الحفيظ / رائد أبو النصر (كريم عبد الرزاق تانكو 46") / علاء نبيل / حمادة المصري / ناصر محمد علي

فيما جاءت تشكيلة الأهلي على النحو التالي:

أحمد شوبير / حمدي أبو راضي / محمد حشيش / محمود صالح / ربيع ياسين / علاء ميهوب / محمد عامر (ضياء السيد) / مجدي عبد الغني / طاهر أبو زيد / مصطفى عبده / محمود الخطيب (خالد جاد الله)

أدار المباراة بين الاهلي والمقاولون العرب الحكم التونسي علي بن ناصر.