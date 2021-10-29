رئيس شركة تذكرتي يكشف عن سيستم الحصول على تذاكر مباريات الدوري

كشف منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة شركة تذكرتي عن سيستم الحصول على تذاكر المباريات عقب السماح لـ 2000 مشجع بحضور مباريات الدوري المصري.

وأكد في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أن السيستم هو ذاته الذي استخدم في أمم إفريقيا ولكن مع إضافة بعض التحديثات بالاضافة لشرط الحصول على لقاح كورونا لضمان السلامة للجميع.

واضاف أن هدف الشركة هو ضمان صحة وسلامة المشجعين بالاضافة لضمان عدم تفوه أي شخص بالفاظ جارحة.

وتابع ان سعر التذكره حتى الآن هو 100 جنيه وفي حال زيادة الأعداد من الممكن ان تكون هناك اسعار مختلفة.

وأكمل أن السماح لـ 2000 مشجع بالتواجد تعد بداية رائعة من أجل عودة الجماهير للمدرجات.

نوستالجيا/ زى النهاردة.. الاهلي يصعد لنهائي ابطال الكؤوس لأول مرة فى تاريخه رغم التعادل مع المقاولون ١/١

تعادل يوم الاحد 28 أكتوبر عام 1984 فريق المقاولون العرب و الاهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما علي ستاد القاهره في اياب الدور قبل النهائي لبطولة ابطال الكئوس.

وبتلك النتيجة نجح النادى الاهلي فى الصعود الي الدور النهائي للمرة الاولي في تاريخه بعد أن تم احتساب هدفه بهدفين.

تقدم محمود الخطيب للمارد الأحمر في الدقيقة 45 من الشوط الاول فيما تعادل ناصر محمد علي لحامل اللقب في الدقيقة 21 من الشوط الثاني.

وبدأ المقاولون العرب بتشكيلة ضمت كل من:

جوزيف أنطوان بل / علي شحاتة / جمال سالم / عادل الكردي / خالد عصمت / محمد رضوان (سعيد الشيشيني 46 ") / علاء عبد الحفيظ / رائد أبو النصر (كريم عبد الرزاق تانكو 46") / علاء نبيل / حمادة المصري / ناصر محمد علي

فيما جاءت تشكيلة الأهلي على النحو التالي:

أحمد شوبير / حمدي أبو راضي / محمد حشيش / محمود صالح / ربيع ياسين / علاء ميهوب / محمد عامر (ضياء السيد) / مجدي عبد الغني / طاهر أبو زيد / مصطفى عبده / محمود الخطيب (خالد جاد الله)

أدار المباراة بين الاهلي والمقاولون العرب الحكم التونسي علي بن ناصر.