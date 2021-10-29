عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس شركة تذكرتي يكشف عن سيستم الحصول على تذاكر مباريات الدوري

صدى البلد

كشف منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة شركة تذكرتي عن سيستم الحصول على تذاكر المباريات عقب السماح لـ 2000 مشجع بحضور مباريات الدوري المصري.

وأكد في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أن السيستم هو ذاته الذي استخدم في أمم إفريقيا ولكن مع إضافة بعض التحديثات بالاضافة لشرط الحصول على لقاح كورونا لضمان السلامة للجميع.

واضاف أن هدف الشركة هو ضمان صحة وسلامة المشجعين بالاضافة لضمان عدم تفوه أي شخص بالفاظ جارحة. 

وتابع ان سعر التذكره حتى الآن هو 100 جنيه وفي حال زيادة الأعداد من الممكن ان تكون هناك اسعار مختلفة. 

وأكمل أن السماح لـ 2000 مشجع بالتواجد تعد بداية رائعة من أجل عودة الجماهير للمدرجات.

 

نوستالجيا/ زى النهاردة.. الاهلي يصعد لنهائي ابطال الكؤوس لأول مرة فى تاريخه رغم التعادل مع المقاولون ١/١

تعادل يوم الاحد 28 أكتوبر عام 1984 فريق المقاولون العرب و الاهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما علي ستاد القاهره في اياب الدور قبل النهائي لبطولة ابطال الكئوس.

وبتلك النتيجة نجح النادى الاهلي فى الصعود الي الدور النهائي للمرة الاولي في تاريخه بعد أن تم احتساب هدفه بهدفين.

تقدم محمود الخطيب للمارد الأحمر في الدقيقة 45 من الشوط الاول فيما تعادل ناصر محمد علي لحامل اللقب في الدقيقة 21 من الشوط الثاني.

وبدأ المقاولون العرب بتشكيلة ضمت كل من:

جوزيف أنطوان بل / علي شحاتة / جمال سالم / عادل الكردي / خالد عصمت / محمد رضوان (سعيد الشيشيني 46 ") / علاء عبد الحفيظ / رائد أبو النصر (كريم عبد الرزاق تانكو 46") / علاء نبيل / حمادة المصري / ناصر محمد علي

فيما جاءت تشكيلة الأهلي على النحو التالي:

أحمد شوبير / حمدي أبو راضي / محمد حشيش / محمود صالح / ربيع ياسين / علاء ميهوب / محمد عامر (ضياء السيد) / مجدي عبد الغني / طاهر أبو زيد / مصطفى عبده / محمود الخطيب (خالد جاد الله)

أدار المباراة بين الاهلي والمقاولون العرب الحكم التونسي علي بن ناصر.

 

 

الدوري المصري المقاولون العرب الخطيب الأهلى ربيع ياسين أمم أفريقيا علاء ميهوب

موضوعات متعلقة

58 ألف جنيه سعر فستان ياسمين صبرى يثير الجدل|شاهد

ترشيحاتنا

"مصطفي فهمي" يبرئ نفسه من تهمة التحيز للأهلي ويكشف عن بديل غالي وإمكانية تأجيل أمم افريقيا

تكريم هاني شنودة.. ندوة عن موسيقى الجاز بمصر.. حفل غنائي لنهى فكري مغنية موسيقى الجاز.. تفاصيل أول أيام مهرجان القاهرة الدولي للجاز

تسلا S Plaid .. سيارة كهربائية خارقة تحقق أرقاماً قياسية مذهلة

أمريكا تضيق الخناق على هواوي وزد تي آي

رئيس شركة تذكرتي يكشف عن سيستم الحصول على تذاكر مباريات الدوري

مصطفى مراد : فرنسا تتجاهل تألق محمد صلاح لضمان تتويج بنزيمة بلقب أفضل لاعب في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

ماذا لو انهار السد الإثيوبي؟ متحدث الري يبشر الجميع بخطة مصرية |فيديو

بعد إعلان رونالدو حمل صديقته .. تعليق جريء من سمية الخشاب |شاهد

بالصوت والصورة .. مرتضى منصور يرد على شائعة وفاته إثر أزمة قلبية

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

رئيس الوزراء يصدر قرارا بقيام وزير التعليم العالي بأعمال وزيرة الصحة لحين شفائها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

فيديو

فيديو جراف.. حافظ القرآن.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يشيد بالطفل المعجزة أحمد تامر

فيديوجراف.. سوبر ماما.. أم تنقذ ابنها من الموت صعقا بالكهرباء

سقط في اتجاه القبلة.. وفاة رجل أثناء رفع أذان الفجر بالمنوفية |فيديو جراف

بعد تطليقه للبنانية فاتن موسى غيابيا.. نساء في حياة مصطفى فهمي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

اﻟﻤﺰﻳﺪ