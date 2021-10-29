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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليورو بـ 18.37 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 29-10-2021

اسعار العملات - الاجنبية
اسعار العملات - الاجنبية

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي.

أسعار العملات الأجنبية والدولار:

وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع . 

سجل سعر الدولار الكندى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 12.63 جنيه للشراء و 12.75 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأسترالى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 11.69 جنيه للشراء و 11.86جنيه للبيع.


ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 


سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 18.11 جنيه للشراء و 18.37 جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 21.46 جنيه للشراء و 21.71 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 17 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف كورن دانمركى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 2.43 جنيه للشراء و2.47 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 1.85 جنيه للشراء و1.88 جنيه للبيع .

استقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 1.81جنيه للشراء و1.84 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة.

ورصد "صدى البلد" أسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصري.

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 13.73 جنيه للشراء و 13.88 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة عند 2.44 جنيه للشراء و2.46جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية من بنك لآخر.

العملات الاجنبية الدولار الكندى اليورو الجنيه المصري اليوم الجمعة

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